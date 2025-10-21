Otkrivena vrijednost pljačke u Louvreu

Tužiteljica Laure Beccuau izjavila je da je oko 100 istražitelja uključeno u policijsku potragu za osumnjičenima i draguljima nakon pljačke iz najposjećenijeg muzeja na svijetu.
Nakit ukraden iz Louvrea procijenjen je na oko 88 milijuna eura (76 milijuna funti), rekla je pariška tužiteljica, a prenosi SkyNews.
„Počinitelji koji su uzeli ove dragulje neće zaraditi 88 milijuna eura ako su imali vrlo lošu ideju da ih rastave,” rekla je za postaju RTL.
„Možemo se možda nadati da će razmisliti o tome i neće uništiti ove dragulje bez ikakvog smisla.”
Masked thieves broke into the Louvre and stole 9 “priceless” pieces of jewellery (crown, necklace, brooch, tiara etc.) that belonged to the Napoleon Bonaparte family.— Trung Phan (@TrungTPhan) October 19, 2025
It was straight out of a heist flick:
▫️Museum opens at 9:30am
▫️Gang of 3 or 4 got access near Apollo Gallery… pic.twitter.com/MtafPstsoO
Izjava dolazi nakon što je francuska ministrica kulture rekla da je sigurnosni sustav u Louvru radio ispravno tijekom krađe, nakon što su se pojavila pitanja o sigurnosti i mogućem kvaru nadzornih kamera.
Pljačkaši su se popeli na pročelje Louvrea pomoću dizalice s košarom, provalili kroz prozor, razbili vitrine i potom pobjegli s neprocjenjivim Napoleonovim nakitom.
„Sigurnosni sustav muzeja Louvre nije zakazao, to je činjenica,” rekla je ministrica Rachida Dati. „Sigurnosni sustav Louvrea funkcionirao je.”
„Rana za sve nas“
Gospođa Dati rekla je da je pokrenula administrativnu istragu, uz policijsku, kako bi se osigurala potpuna transparentnost o tome što se dogodilo.
Opisala je pljačku kao bolnu ozljedu za Francusku, rekavši da je to „rana za sve nas”.
„Zašto? Zato što je Louvre mnogo više od najvećeg svjetskog muzeja. To je izlog naše francuske kulture i zajedničkog naslijeđa.”
Kamere „posvuda oko Louvrea”
U ponedjeljak je francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez rekao da je alarm muzeja aktiviran kada su lopovi nasilno otvorili prozor Galerije Apolona.
Policija je, rekao je, stigla dvije do tri minute nakon što ih je nazvao svjedok događaja, rekao je za LCI TV.
Video shows where thieves swiped priceless jewels from the Louvre belonging to Napoleon https://t.co/nd49SCIcp0 pic.twitter.com/1C15aB3Uto— New York Post (@nypost) October 19, 2025
Službenici su izjavili da je pljačka trajala manje od osam minuta, uključujući manje od četiri minute unutar Louvrea.
Nunez nije otkrio pojedinosti o nadzornim kamerama koje su možda snimile lopove u i oko muzeja, dok traje policijska istraga.
„Kamere su posvuda oko Louvrea,” rekao je.
Prema informacijama, tijekom pljačke ukradeno je osam predmeta:
- Tijara iz kompleta kraljica Marie-Amelie i Hortense
- Ogrlica iz safirnog kompleta kraljica Marie-Amelie i Hortense
- Jedna naušnica iz para koji pripada safirnom kompletu kraljica Marie-Amelie i Hortense
- Ogrlica od smaragda iz kompleta carice Marie Louise
- Par naušnica od smaragda iz kompleta carice Marie Louise
- Broš poznat kao „relikvijar”
- Tijara carice Eugenie
- Veliki broš u obliku mašne (corsage bow) carice Eugenie
