Aquila II
VIDEO / "Pobjegli su, mi smo ih pratili": SAD presreo još jedan tanker
Američko Ministarstvo obrane priopćilo je da je tanker Aquila II presretnut nakon što je prkosio blokadi isporuka nafte iz i prema Venezueli koju je uvela administracija Donalda Trumpa.
Američka vojska ukrcala se na još jedan tanker povezan s Venezuelom nakon što je pratila brod od Karipskog mora, u sklopu naftne karantene čiji je cilj dodatno pritisnuti Caracas.
Venezuela se već dulje suočava s američkim sankcijama na izvoz nafte, a Washington je optužuje da se oslanja na tzv. flotu iz sjene — tankere s lažnim zastavama — kako bi krijumčarila sirovu naftu u globalne opskrbne lance.
Nakon američke racije s ciljem uhićenja tadašnjeg predsjednika Nicolása Madura početkom siječnja, više je tankera napustilo venezuelansku obalu, uključujući i Aquila II, brod na koji su se američke snage ukrcale u Indijskom oceanu u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak, javlja Euronews.
"Pokušala je pobjeći"
„Američke vojne snage provele su pravo pregleda, pomorsku interdikciju i ukrcaj na Aquilu II bez ikakvih incidenata“, priopćilo je Ministarstvo obrane u ponedjeljak u objavi na platformi X.
„Aquila II djelovala je u suprotnosti s karantenom sankcioniranih plovila u Karibima koju je uspostavio predsjednik Trump“, dodaje se u priopćenju. „Pokušala je pobjeći, a mi smo je pratili.“
When the @DeptofWar says quarantine, we mean it. Nothing will stop DoW from defending our Homeland — even in oceans halfway around the world.— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 9, 2026
Overnight, U.S. military forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding on the Aquila II without incident in the… pic.twitter.com/kYVAQC5io9
Jedan od 16 tankera koji su napustili Venezuelu
Sjedinjene Države nisu navele je li tanker izravno povezan s Venezuelom. Međutim, Samir Madani, suosnivač platforme TankerTrackers.com, rekao je da je Aquila II jedan od najmanje 16 tankera koji su prošlog mjeseca napustili venezuelansku obalu, ubrzo nakon Madurova uhićenja.
Prema podacima koje je brod emitirao u ponedjeljak, trenutačno ne prevozi teret sirove nafte.
Aquila II je tanker pod panamskom zastavom koji se nalazi pod američkim sankcijama zbog prijevoza ilegalne ruske nafte. U vlasništvu je tvrtke s registriranom adresom u Hong Kongu, a podaci o kretanju broda pokazuju da je tijekom većeg dijela prošle godine imao isključen radijski transponder — praksu poznatu kao „plovidba u mraku“, koju krijumčari često koriste kako bi prikrili svoju lokaciju.
Zaplijenjeno već sedam tankera
Trumpova administracija zaplijenila je sedam tankera u sklopu šire strategije preuzimanja kontrole nad naftnim sektorom te južnoameričke zemlje. Za razliku od tih ranijih slučajeva, Aquila II zasad nije formalno zaplijenjena niti stavljena pod američku kontrolu, rekao je jedan vladin dužnosnik.
Od američkog svrgavanja Madura u iznenadnoj noćnoj operaciji 3. siječnja, Trumpova administracija nastoji preuzeti nadzor nad proizvodnjom, preradom i globalnom distribucijom venezuelanskih naftnih derivata.
Američki dužnosnici jasno su dali do znanja da zapljene tankera vide kao način stvaranja gotovine, dok pokušavaju obnoviti teško oštećenu venezuelansku naftnu industriju i stabilizirati gospodarstvo zemlje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare