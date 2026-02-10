VIDEO / "Pobjegli su, mi smo ih pratili": SAD presreo još jedan tanker

Aquila II je tanker pod panamskom zastavom koji se nalazi pod američkim sankcijama zbog prijevoza ilegalne ruske nafte. U vlasništvu je tvrtke s registriranom adresom u Hong Kongu, a podaci o kretanju broda pokazuju da je tijekom većeg dijela prošle godine imao isključen radijski transponder — praksu poznatu kao „plovidba u mraku“, koju krijumčari često koriste kako bi prikrili svoju lokaciju.