netko se potrudio

VIDEO / Pogledajte poruku u snijegu koja je u Davosu dočekala Trumpa

author
N1 Info
|
21. sij. 2026. 15:03
Donald Trump
Jonathan Ernst / REUTERS

Video prikazuje zračni snimak slova ispisanih u snijegu koja glase "Trump, idi kući".

Američkog predsjednika Donalda Trumpa u srijedu u Davosu u Švicarskoj dočekala je poruka “Trump, idi kući”, ispisana velikim slovima u snijegu – poruka koja je bila jasno vidljiva iz zraka dok je predsjednik SAD-a helikopterom dolazio na Svjetski gospodarski forum, prenosi Reuters.

Trumpov govor u Davosu pratite OVDJE.

Teme
SAD davos donald trump svjetski ekonomski forum

