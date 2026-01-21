Video prikazuje zračni snimak slova ispisanih u snijegu koja glase "Trump, idi kući".
Američkog predsjednika Donalda Trumpa u srijedu u Davosu u Švicarskoj dočekala je poruka “Trump, idi kući”, ispisana velikim slovima u snijegu – poruka koja je bila jasno vidljiva iz zraka dok je predsjednik SAD-a helikopterom dolazio na Svjetski gospodarski forum, prenosi Reuters.
Trumpov govor u Davosu pratite OVDJE.
