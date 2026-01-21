Trump i politička elita u Europi: Ovo su tri ključne teme današnjeg sastanka u Davosu

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u srijedu da Moskva neće komentirati razgovore u Davosu, ali je naglasio važnost za Rusiju da dobije informacije o raspravama između SAD-a, europskih čelnika i Ukrajine. Ruska državna novinska agencija TASS izvijestila je da su se američki posebni izaslanik Steve Witkoff, Trumpov zet Jared Kushner i ruski posebni izaslanik Kiril Dmitrijev u utorak sastali više od dva sata na marginama foruma.