Oglas

udar na venezuelu

VIDEO / Pogledajte što je Maduro radio prije uhićenja: "Ne ludom ratu"

author
N1 Info
|
05. sij. 2026. 13:28
screenshot maduro
Screenshot (X)

Članovi američkih specijalnih vojnih postrojbi oteli su venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura u operaciji koju su pravni stručnjaci i mnogi svjetski lideri okarakterizirali kao jasno kršenje međunarodnog prava.

Oglas

Sklonost Nicolása Madura javnom plesu bila je jedan od čimbenika u odluci Trumpove administracije da izvede venezuelanskog predsjednika u smjeloj raciji usmjerenoj na promjenu režima, izvijestio je New York Times u nedjelju.

Madurova bezbrižna pojavljivanja na državnoj televiziji posljednjih tjedana, uključujući jedno u kojem je skakutao u ritmu elektroničke glazbe dok je snimljeni glas na engleskom ponavljao „No crazy war“, uvjerila su neke u Trumpovoj administraciji da venezuelanski čelnik ismijava američke prijetnje i proziva ono što je smatrao blefom, piše Times u tekstu s četiri potpisnika, prenosi The Wrap.

„Bio je to jedan plesni pokret previše“, stoji u uvodu teksta, koji se poziva na dvije osobe upoznate s povjerljivim raspravama.

Prema američkim i venezuelanskim dužnosnicima uključenima u tajne diplomatske kanale, na koje se poziva Times, Maduro je krajem prosinca odbio američki ultimatum da odstupi s vlasti i prihvati egzil u Turskoj. Nekoliko dana kasnije, nakon što su Sjedinjene Američke Države izvele napad na venezuelansku luku za koju su tvrdile da se koristi za krijumčarenje droge, Maduro se ponovno pojavio na pozornici, plešući i odbacujući eskalaciju.

Ta su se pojavljivanja unutar administracije tumačila kao namjerna provokacija, rekla su dva izvora za novine. U subotu je Trumpova administracija provela svoje prijetnje kada je elitna američka vojna postrojba izvela pretzornu raciju u Caracasu, zaplijenila Madura i njegovu suprugu Ciliu Flores te ih prevezla u New York kako bi se suočili s optužbama za trgovinu drogom.

Trump je u subotu izjavio da Sjedinjene Američke Države namjeravaju „upravljati“ Venezuelom tijekom neodređenog razdoblja kako bi povratile američke naftne interese — što predstavlja dalekosežnu tvrdnju o moći koja je izazvala kritike analitičara i stranih vlada, ali je djelomično naišla i na pohvale nekih demokratskih čelnika.

Opširnije o američkoj agresiji na Venezuelu pročitajte OVDJE.

Teme
Donald Trump Nicolas Maduro Promjena režima SAD Venezuela

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ