VIDEO / Pogledajte što je Maduro radio prije uhićenja: "Ne ludom ratu"

Prema američkim i venezuelanskim dužnosnicima uključenima u tajne diplomatske kanale, na koje se poziva Times, Maduro je krajem prosinca odbio američki ultimatum da odstupi s vlasti i prihvati egzil u Turskoj. Nekoliko dana kasnije, nakon što su Sjedinjene Američke Države izvele napad na venezuelansku luku za koju su tvrdile da se koristi za krijumčarenje droge, Maduro se ponovno pojavio na pozornici, plešući i odbacujući eskalaciju.