VIDEO / Putin kaže da je nova ruska balistička raketa "najmoćnija na svijetu"

Ruski čelnik tvrdi da će nuklearno sposobna raketa Sarmat ući u operativnu uporabu krajem godine
Rusija je testirala novu interkontinentalnu balističku raketu, a predsjednik Vladimir Putin opisao je nuklearno sposobno oružje Sarmat kao „najmoćniju” raketu na svijetu, prenosi Al Jazeera.
Državna televizija emitirala je snimke Sergeja Karakajeva, zapovjednika ruskih strateških raketnih snaga, kako Putinu podnosi izvješće o, prema tvrdnjama Moskve, uspješnom lansiranju u utorak.
Putin je izjavio da će raketa Sarmat ući u borbenu uporabu do kraja godine.
„Ovo je najmoćnija raketa na svijetu”, rekao je u televizijskom obraćanju, dodajući da je snaga njezine bojeve glave više nego četiri puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta.
Putin je rekao da je Sarmat sposoban za suborbitalni let, što mu daje domet veći od 35.000 kilometara, te ustvrdio da može „probiti sve postojeće i buduće proturaketne obrambene sustave”.
Testiranje dolazi nakon godina problema i odgoda.
Razvoj rakete Sarmat započeo je 2011. godine, a prije utorka raketa je imala samo jedno poznato uspješno testiranje. Također je navodno pretrpjela veliku eksploziju tijekom neuspjelog testa 2024. godine.
"Satan II"
Na Zapadu označena kao „Satan II”, raketa Sarmat namijenjena je zamjeni oko 40 sovjetskih projektila Vojvoda. Putin je u utorak izjavio da je Sarmat jednako snažan kao Vojvoda, ali precizniji.
Testiranje se odvija u trenutku zabrinutosti zbog urušavanja sustava kontrole naoružanja koji je desetljećima regulirao nuklearne arsenale Sjedinjenih Američkih Država i Rusije.
Novi START, posljednji preostali sporazum između Rusije i SAD-a koji je ograničavao broj strateških bojevih glava i sustava za njihovu isporuku, istekao je u veljači, ostavljajući dvije najveće svjetske nuklearne sile prvi put nakon više od pola stoljeća bez formalnih ograničenja.
Rusija je također uvela novu nuklearno sposobnu balističku raketu srednjeg dometa Orešnik, a njezinu konvencionalno naoružanu verziju već je dvaput upotrijebila za napade na Ukrajinu, gdje je Moskva pokrenula invaziju 2022. godine.
Domet Orešnika, koji doseže do 5.000 kilometara, omogućuje mu pogađanje ciljeva bilo gdje u Europi.
Putin je također objavio da je Rusija u „završnoj fazi” razvoja podvodnog drona Posejdon i krstareće rakete Burevestnik, oba na nuklearni pogon pomoću minijaturnih atomskih reaktora.
Putin je te nove sustave opisao kao dio ruskog odgovora na američki proturaketni štit koji je Washington razvijao nakon povlačenja iz hladnoratovskog sporazuma između SAD-a i Sovjetskog Saveza o ograničavanju proturaketne obrane 2001. godine.
