VIDEO / Ruski dron pokušao napasti novinarsku ekipu, ukrajinski vojnik ga srušio puškom

FB/Screenshot/24. brigada ukrajinske vojske

U ukrajinskom gradu Konstantinivka ruski FPV dron pokušao je napasti novinarsku ekipu, no brzom reakcijom spriječio ga je glasnogovornik 24. brigade, objavila je ukrajinska vojska.

Podijeli

Oglas

Incident se dogodio dok je novinarka nizozemskog lista Het Nederlands Dagblad snimala ruševine Crkve Uznesenja Presvete Bogorodice, oštećene u ranijim ruskim napadima.

Dok je snimateljska ekipa dokumentirala štetu, prema njima je iznenada krenuo ruski dron. Glasnogovornik 24. brigade, Oleg Petrasjuk, primijetio je prijetnju i zapucao iz svoje puške. Nakon nekoliko hitaca uspio je oboriti dron.

Cijeli događaj zabilježen je i na snimci koja prikazuje trenutak u kojem Petrasjuk uočava i obara dron pored oštećene crkve, prenosi Index.