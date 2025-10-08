vanjskopolitička analiza
Mirjana Rakić izdvojila pet ključnih pitanja u pregovorima u Egiptu: "Koliko god se Trumpu žurilo..."
Vanjskopolitičarka i novinarka Mirjana Rakić gostovala je u N1 Studiju uživo. S našom Ninom Kljenak osvrnula se na stanje u Gazi i Zapadnoj Obali te manjkavostima Trumpovog plana o kojem se od ponedjeljka pregovara u egipatskom Sharm El Sheikhu.
Govoreći o Trumpovom planu za Gazu kao bazi za neizravne pregovore u Egiptu, Mirjana Rakić ističe da je u njegovom nacrtu potpuno izostala Zapadna Obala.
"Čini mi se da je potegao neke odnose koji bi mogli imati rezultat, a to je da zaprijeti i jednoj drugoj strani da počnu pregovarati", započinje Rakić.
Dvije poruke
Govori da je Trump poslao dvije poruke - Hamasu na način: "Ako ne pristanete na to, sravnit će vas sa zemljom" i Izraelu s druge strane - da se prestanu kockati s povjerenjem SAD-a.
"Kad se govori o planu, nitko ne spominje Zapadnu Obalu niti u naznakama. Tamo je tri milijuna Palestinaca i 700-800 tisuća doseljenika. Tamo je palestinska vlast koju više nitko ne shvaća ozbiljno", naglašava.
Dodaje da nitko nije mogao ni pomisliti da će Izrael na ovaj način ići u "istrebljenje Palestinaca" i da je zato Gaza kao središte toga u fokusu ovog plana od 20 točaka.
Regresija međunarodnog prava
Kako se međunarodno pravo kršilo unazad 40, 50 godina i jesmo li se vratili na zakon jačega?
"Dolazak Trumpa u 2. mandatu je iz korijena promijenio međunarodnu scenu i sve je moguće. To je zastrašujuće - da vi nešto od međunarodnog prava ne priznajete jer vam to u trenutku ne paše, izlazite iz sporazuma...", navodi i podsjeća da su neke datosti nakon osnutka UN-a bila tu upravo zato da se ne bi dogodili ratni sukobi i kako bi se "svijet skladno razvijao".
"Izrael je vrlo često kršio međunarodno pravo, ali imao je iza sebe SAD i Vijeće sigurnosti UN-a", kaže Rakić pa podsjeća da čim je jedan veto u Vijeću sigurnosti, odluka se ne može donijeti.
"Tako je i sada u Vijeću - 4 država priznaje Palestinu, a 5., SAD, ne. Pitanje genocida - Izrael ni SAD nisu potpisnice Međunarodnog suda pravde. I što to znači? Da ako niste potpisali možete raditi što god hoćete na kugli zemaljskoj? To je ono što je stravično", naglašava.
Dodaje da se s dolaskom Trumpa rasuo "cijeli i kompletni sustav"; a sada se stvaraju nove i opasne ćelije. Skeptična je oko toga kako će i hoće li takav novostvoreni sustav funkcionirati.
Pet skupina pitanja u pregovorima u Egiptu
Na koji način s Netanyahuovom vladom, koja sve Palestince izjednačava s Hamasom može doći do pregovora? Čak i ako Hamas nije s druge strane.
"Nema šanse da ti pregovori završe za pola godine, za godinu dana...Ma koliko se Trumpu žurilo", očekuje Rakić i dodaje da je ono čemu se raspravlja pet skupina pitanja.
Prvo je - prekid vatre, da bi se taoci razmijenili za zatvorenike mora postojati objava obje strane da prihvaćaju sporazum. "Nakon toga idu 72 sata da krene ta razmjena. Na koji način, kako i gdje? To nitko ne spominje", napominje.
Druga je razmjena zarobljenika i talaca. "To također mora ići u fazama, a živi taoci će se moći vratiti. No što je s ubijenima? Mogu biti zatrpani u ruševinama, kako će ih se vaditi... Doslovce morate imati hodogram kako bi se to riješilo", kaže pa govori o trećem "klasteru" pitanja:
"Humanitarna pomoć. Tu Izrael mora otvoriti granice kako bi pomoć normalno stizala", podsjeća Rakić pritom podsjećajući da je na početku napada u Gazu ulazilo i 500 šlepera dnevno.
Četvrti element je povlačenje izraelske vojske. "55 posto vojske prvo pa 30, pa 15 zadnje, dok se oni ne osjećaju dovoljno sigurno da bi međunarodne snage mogle činiti tampon zonu", govori.
The lines on this map from Trump's Gaza peace plan released today are rough, to say the least, but note that the red one is contingent on the mobilization of an International Security Force, meaning that the IDF will control that land for the foreseeable future pic.twitter.com/aGREYXDZ40— Evan Hill (@evanhill) September 29, 2025
Zadnje je ono što svi priželjkuju, a što je u planu mutno naznačeno: "Da se nakon provedenih reformi, rekonstrukcija i stvaranja tehnokratske uprave, pronađu rješenja za aspiracije Palestinaca. Ne spominje se država kao država - nigdje", podcrtava pa nastavlja:
Razoružavanje Hamasa
"Jako bitan element kod razmjene zarobljenika je razoružavanje Hamasa. Oni još koliko-toliko prihvaćaju odricanje teškog naoružanja, ali ono što oni tvrde je obrambeno - zasad nikako", govori i kaže da je tu "masa koraka koje nemaju određen datum, a ni cilj".
Da stvari ne idu lako, potvrđuje i činjenica da u Egipat, u Sharm El Sheikhu, stiže Witkoff i Jared Kushner. Dvojica koja trebaju "poticati" američki stranu da malo življe rade", smatra vanjskopolitička novinarka.
