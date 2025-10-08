"Dolazak Trumpa u 2. mandatu je iz korijena promijenio međunarodnu scenu i sve je moguće. To je zastrašujuće - da vi nešto od međunarodnog prava ne priznajete jer vam to u trenutku ne paše, izlazite iz sporazuma...", navodi i podsjeća da su neke datosti nakon osnutka UN-a bila tu upravo zato da se ne bi dogodili ratni sukobi i kako bi se "svijet skladno razvijao".