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Irene Montero

VIDEO / Španjolska zastupnica u EP-u pjevala Trumpu "Sretan rođendan" i nazvala ga "gdinom Genocidom"

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17. lip. 2026. 23:02
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screenshot irene montero
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Zastupnica stranke Podemos u Europskom parlamentu Irene Montero tijekom rasprave u Europskom parlamentu u utorak je predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu otpjevala „Sretan rođendan”, istodobno kritizirajući odgovor Europske unije na američko-iranski rat i postupke Izraela u regiji.

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Povodom 80. rođendana Donalda Trumpa, bivša španjolska ministrica za ravnopravnost spolova, Irene Montero, izravno je prozvala visoku predstavnicu EU-a za vanjsku politiku Kaju Kallas, upitavši što Europa zapravo ima za slaviti.

„Jesmo li zaustavili nezakonitu agresiju Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana? Jesmo li prekinuli odnose s Izraelom, zaustavili okupaciju Libanona? Ne.”

Nakon toga ironično je zapjevala:

„Sretan rođendan, gospodine Genocide.”

Snimka njezina istupa brzo se proširila društvenim mrežama i izazvala brojne reakcije.

Montero je pritom optužila europske institucije za pasivnost prema američkim i izraelskim vojnim akcijama te ustvrdila da Europska unija nije poduzela konkretne korake kako bi zaustavila rat ili izvršila pritisak na Izrael zbog njegovih operacija u regiji.

Teme
donald trump eu vanjska politika irene montero međunarodni sukobi sad i izrael

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