Irene Montero
VIDEO / Španjolska zastupnica u EP-u pjevala Trumpu "Sretan rođendan" i nazvala ga "gdinom Genocidom"
Zastupnica stranke Podemos u Europskom parlamentu Irene Montero tijekom rasprave u Europskom parlamentu u utorak je predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu otpjevala „Sretan rođendan”, istodobno kritizirajući odgovor Europske unije na američko-iranski rat i postupke Izraela u regiji.
Oglas
Povodom 80. rođendana Donalda Trumpa, bivša španjolska ministrica za ravnopravnost spolova, Irene Montero, izravno je prozvala visoku predstavnicu EU-a za vanjsku politiku Kaju Kallas, upitavši što Europa zapravo ima za slaviti.
„Jesmo li zaustavili nezakonitu agresiju Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana? Jesmo li prekinuli odnose s Izraelom, zaustavili okupaciju Libanona? Ne.”
Nakon toga ironično je zapjevala:
„Sretan rođendan, gospodine Genocide.”
🇪🇸 Spanish MEP Sings “Happy Birthday” to Trump in European Parliament, Calling Him “Mr. Genocide”— Drop Site (@DropSiteNews) June 17, 2026
Podemos lawmaker Irene Montero sang “Happy Birthday” to President Donald Trump during a debate in the European Parliament on Tuesday, attacking the EU’s response to the US-Iran war… https://t.co/DNBsWH3e0Y
Snimka njezina istupa brzo se proširila društvenim mrežama i izazvala brojne reakcije.
Montero je pritom optužila europske institucije za pasivnost prema američkim i izraelskim vojnim akcijama te ustvrdila da Europska unija nije poduzela konkretne korake kako bi zaustavila rat ili izvršila pritisak na Izrael zbog njegovih operacija u regiji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas