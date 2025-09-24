VIDEO / Supertajfun ubio 17 ljudi i ne zaustavlja se, snimke su zastrašujuće

Tajfun Ragasa najjača je svjetska oluja zabilježena ove godine. Prati ga obilna kiša i vjetar brzine 241 kilometar na sat.
Oglas
Koliko je snažan, najbolje govori podatak da nije izravno udario Hong Kong, ali je svojim rubnim dijelovima donio nevrijeme u kojem je ozlijeđeno više od 60 ljudi, piše Dnevnik.hr.
"Netko je rekao da je uz planinu Maksi, blizu mosta koji je srušen, organizirana evakuacija za više kućanstava. Nitko nije očekivao da će ovdje biti ovako ozbiljno. I da ste trčali, ne biste uspjeli pobjeći na vrijeme", izjavila je Tsao Kui-Hsiang s Tajvana.
This happened at the Fullerton Hotel Ocean Park in Hong Kong a couple hours ago. I have never seen anything like this before.— Eric Yeung 👍🚀🌕 (@KingKong9888) September 24, 2025
I was up at 4 am taping my windows because water was just pouring in…
Ragasa is indeed a super Typhoon 🌀… pic.twitter.com/O59FJbGLsE
"Moj hladnjak je unutra plutao kao čamac. I moj automobil je plutao poput igračke", opisuje Cheng Tung-Cheng s Tajvana.
WATCH: Storm surge from Typhoon #Ragasa in Tseung Kwan O, a neighborhood in Hong Kong, China enters a restaurant & completely wipes it out. pic.twitter.com/MGcXPDbdTm— StormHQ ☈ (@StormHQwx) September 24, 2025
"Parkirao sam automobil kod ulaza kada je voda probila prozore i počela ulaziti. Dok sam stigao na kat, bilo je kasno. Morao sam brzo trčati do drugog kata, a voda mi je već bila do prsa", prepričava Lee Chin-Fu, evakuirani na Tajvanu.
At least 14 people were killed when a decades-old lake barrier burst in Taiwan, a government official said Wednesday, after Super Typhoon Ragasa pounded the island with torrential rainshttps://t.co/GDxlN5aUGD— AFP News Agency (@AFP) September 24, 2025
🎥 CCTV footage of flooded bridge in Taiwan's Hualien after lake… pic.twitter.com/VtVwwpmlV2
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas