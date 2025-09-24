Oglas

istočna azija

VIDEO / Supertajfun ubio 17 ljudi i ne zaustavlja se, snimke su zastrašujuće

author
N1 Info
|
24. ruj. 2025. 18:48
A drone view shows a collapsed bridge submerged in flood waters, in the aftermath of Super Typhoon Ragasa, in Guangfu township, Hualien County, Taiwan
The Warthog Air Squadron via REUTERS

Tajfun Ragasa najjača je svjetska oluja zabilježena ove godine. Prati ga obilna kiša i vjetar brzine 241 kilometar na sat.

Oglas

Koliko je snažan, najbolje govori podatak da nije izravno udario Hong Kong, ali je svojim rubnim dijelovima donio nevrijeme u kojem je ozlijeđeno više od 60 ljudi, piše Dnevnik.hr.

"Netko je rekao da je uz planinu Maksi, blizu mosta koji je srušen, organizirana evakuacija za više kućanstava. Nitko nije očekivao da će ovdje biti ovako ozbiljno. I da ste trčali, ne biste uspjeli pobjeći na vrijeme", izjavila je Tsao Kui-Hsiang s Tajvana.

"Moj hladnjak je unutra plutao kao čamac. I moj automobil je plutao poput igračke", opisuje Cheng Tung-Cheng s Tajvana.

"Parkirao sam automobil kod ulaza kada je voda probila prozore i počela ulaziti. Dok sam stigao na kat, bilo je kasno. Morao sam brzo trčati do drugog kata, a voda mi je već bila do prsa", prepričava Lee Chin-Fu, evakuirani na Tajvanu.

Teme
Hong Kong Tajvan supertajfun Ragasa

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ