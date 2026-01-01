pokretačka snaga
VIDEO / U 2025. "Generacija Z" rušila je vlasti od Nepala do Madagaskara: Što slijedi?
Masovni prosvjedi u Nepalu i Madagaskaru ove su godine srušili obje vlade, i to unatoč činjenici da su se mladi ljudi, koji su bili u prvim redovima demonstracija, suočavali s teško naoružanom policijom i prijetnjama uhićenjem.
Godina prosvjeda vođena generacijom Z
Mnogi su 2025. nazvali godinom prosvjeda, iako se revolucija u Bangladešu 2024., koja je svrgnula autoritarnu čelnicu Sheikh Hasinu, često navodi kao inspiracija mladima da izađu na ulice diljem dijelova Azije i Afrike. Iako nisu svi postigli promjene koje su željeli, od Šri Lanke do Timor-Lestea dijelili su zajednički čimbenik: generacija Z bila je pokretačka snaga.
Generacija Z, definirana kao demografska skupina rođena otprilike između 1997. i 2012., odrasla je u svijetu klimatske nesigurnosti i društvenih mreža te se često naziva „generacijom anksioznosti“. Za mnoge na globalnom jugu, prosvjedi protiv korupcije i autokratskih vlada bili su ukorijenjeni u strahu za vlastitu budućnost.
Guardian je razgovarao s aktivistima iz Toga, Nepala, Madagaskara, Kenije i Maroka. Svi su govorili o tome da ih je pokretala kolektivna energija i želja da svojim vladama, ali i širem svijetu, poruče da žele promjene.
Što se dogodilo?
- lipnja, otprilike tjedan dana nakon uhićenja repera poznatog po glazbi koja osuđuje korupciju, mladi u Togu izašli su na ulice tražeći kraj korupcije i represije pod vlašću predsjednika Faurea Gnassingbéa. Bertin Bandiangou, 25-godišnji student, bio je među desecima uhićenih i mučenih, ali i dalje prosvjeduje tražeći promjene.
Bertin Bandiangou le leader du mouvement estudiantin SEET ( Synergie des Élèves et Étudiants du Togo) est arrêté ce 06 juin lorsqu'il manifeste pacifiquement pour demander la libération de l'artiste engagé Aamron. @TournonsLaPage@fabienoff @BBCAfrica @RTenfrancais #TogoYéyé pic.twitter.com/3YGnOQ4sea— Fovi Katakou (@KatakouFovi) June 6, 2025
Togo, Kenija, Nepal, Madagaskar i Nepal
Otprilike u isto vrijeme izbili su prosvjedi u Keniji, ponovno rasplamsavši sličan ustanak generacije Z iz prošle godine zbog povećanja poreza. Hanifa Adan Safia (29) bila je uhićena tijekom prosvjeda 2024., a ponovno je bila na prvoj liniji kada su mladi u lipnju 2025. prosvjedovali nakon smrti u pritvoru kenijskog blogera poznatog po pisanju o društvenim i političkim temama.
Politički savjetnik Pradip Gyawali (25) bio je među prosvjednicima u Nepalu koji su u rujnu pomogli srušiti vladu zbog bijesa izazvanog korupcijom, nepotizmom i zabranom društvenih mreža, koje su se koristile za kritiziranje raskošnog života obitelji političkih elita, piše Guardian.
🇳🇵Nepal is in revolt.— Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) September 9, 2025
The Finance Minister was dragged through the streets as protesters torch leaders’ homes and even the parliament building.
Ministers are fleeing by helicopter.
Last week the gov launched a social media ban and now Gen Z rising up against corruption. pic.twitter.com/ZZkEJPtEqk
Sljedećeg mjeseca i vlada Madagaskara je pala zbog prosvjeda generacije Z, za koje aktivistica za transparentnost Shely Andriamihaja (26) kaže da su također bili potaknuti bijesom zbog korupcije među vladajućim elitama.
Gen Z in Madagascar protested with the body of a colleague who was shot during anti-government protests.— Cornelius K. Ronoh (@itskipronoh) September 30, 2025
The president dissolved the government after three days of massive protests. pic.twitter.com/EhmfcAfvIW
U Maroku se umjetnik Imad Zoukanni (28) pridružio prosvjedima koji su započeli u listopadu u gradu Agadiru, nakon što je nekoliko trudnica umrlo u razmaku od nekoliko tjedana tijekom carskih rezova u istoj bolnici. U roku od nekoliko dana prosvjedi su se proširili i na Marrakech, a mladi su izražavali bijes zbog stanja u zdravstvui visoke nezaposlenosti, dok je vlada trošila novac na organizaciju nadolazećih nogometnih turnira.
🇲🇦✊ Au Maroc, la jeunesse en colère : des milliers de jeunes de la génération Z descendent dans la rue pour demander un meilleur avenir, plus d’argent dans les services publics et moins de corruption des élites. #JT20h pic.twitter.com/uIrlMlo4jx— Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) October 1, 2025
‘Sve se svodi na korupciju’
Hanifa, Kenija: Korupcija je temeljna rana koja pogoršava svaku drugu krizu. Ona izravno krade od bolnica, škola, cesta i sigurnosti hrane. Mladi su bijesni jer vide kako se kradu milijarde, dok diplomanti prodaju slatkiše na ulici, a pacijenti umiru u javnim bolnicama.
Shely, Madagaskar: Mislim da je mlade u Madagaskaru na prosvjede potaknulo loše upravljanje i korupcija. Mladi su prve žrtve korupcije, osobito na sveučilištima gdje je infrastruktura u vrlo lošem stanju.
Imad, Maroko: Sve je u korupciji. Umjesto ulaganja u živote ljudi, obrazovanje i zdravstvo, Maroko pokušava izgraditi lijepu sliku za strance, radi turizma. Vlada daje obećanja, ali u stvarnom životu se ništa ne ostvaruje.
‘Prvi problem je nezaposlenost’
Bertin, Togo: Danas je glavni problem mladih nezaposlenost. To je posljedica korupcije u vladi. Mladi mogu imati diplome, ali nemaju posla i ne mogu se ni sami uzdržavati. Rade poslove koji na kraju mjeseca ne pokrivaju ni stanarinu.
Pradip, Nepal: Mnogi moji prijatelji morali su otići u inozemstvo zbog studija ili posla. Mnogi mladi koji su sudjelovali u prosvjedima borili su se s pronalaskom posla. Mnogi od nas dolaze iz drugih dijelova Nepala, a ne iz Kathmandua, gdje za nas nema prilika.
Imad, Maroko: Mnogi mladi imaju dobro obrazovanje, ali nema otvorenih vrata za rad u strukama koje su godinama studirali. Rad nije samo novac — on znači dostojanstvo, neovisnost i nadu.
From Nepal to Bangladesh and Hong Kong, young people across Asia have shaken and even toppled their governments.— DW Asia (@dw_hotspotasia) December 26, 2025
But have youth-led protests delivered lasting change? DW examines 11 years of youth protest movements. pic.twitter.com/WJg6EHDYte
‘Javne službe se urušavaju’
Hanifa, Kenija: Javno zdravstvo se raspada, javna sveučilišta su kronično pothranjena, a javni prijevoz je surov za siromašne. Kada porezi rastu, a usluge se pogoršavaju, ljudi se osjećaju prevarenima dvostruko — porezom i izostankom rezultata.
Shely, Madagaskar: Prosvjede je posebno potaknulo to što su se ljudi, osobito u gradovima, suočavali s velikim nestašicama vode i struje. Vlada je imala godine da riješi problem, ali je umjesto održivih rješenja ulagala u manje važne projekte, poput neuspjele žičare za smanjenje prometnih gužvi.
Imad, Maroko: Glavni razlog prosvjeda bilo je javno zdravstvo — u Agadiru je osam trudnica umrlo u razdoblju od 20 dana. Ljudi su izašli na ulice zbog toga, a prosvjedi su se proširili na druge velike gradove. Dok se Maroko pokušava predstaviti svijetu uoči Afričkog kupa nacija, ulaže se mnogo novca, ali se zanemaruju prioriteti građana.
Solidarnost među državama
Bertin, Togo: Kada čujemo da generacija Z u nekoj drugoj zemlji prosvjeduje za bolje uvjete, to nas veseli i daje nam dodatnu energiju. Nadamo se njihovom uspjehu.
Hanifa, Kenija: Kenijska generacija Z se u ovom trenutku uopće ne osjeća izolirano. Ono što se događa u Keniji dio je šireg globalnog vala buđenja mladih, posebno u zemljama poput Bangladeša, Nepala, Indonezije i Perua.
Shely, Madagaskar: Ono što se dogodilo u Nepalu imalo je veliku ulogu i kod nas. U glavama ljudi bilo je: ako su oni mogli, možemo i mi.
Imad, Maroko: Postoji globalni osjećaj koji oblikuje ovu generaciju. Maroko je njegov dio. To je kolektivno odbijanje šutnje.
🚨 Massive Gen-Z–led protests have erupted again in Nepal, forcing authorities to impose curfews in multiple cities.— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) November 20, 2025
Tensions are high, with clashes reported between protesters and police personnel on the ground. pic.twitter.com/jfEwwLJ27N
Što slijedi?
Bertin, Togo: Naš neposredni problem je oslobađanje svih političkih zatvorenika. Drugo, Gnassingbé mora otići jer je previše puta pokazao da ne može voditi razvoj Toga. Ne možemo živjeti u zemlji u kojoj neki profitiraju od resursa, dok drugi imaju samo jedan obrok dnevno.
Pradip, Nepal: Privremena vlada radi na organizaciji izbora i nadamo se da će novi parlament imati mlada lica koja će predstavljati generaciju Z i otvoriti novi put zemlji.
Shely, Madagaskar: Nadam se budućnosti u kojoj svaki građanin Madagaskara živi dostojanstveno, u kojoj mladi imaju pristup kvalitetnom obrazovanju i prilikama. Put do budućnosti kakvu smo željeli još je dug, ali sada barem radimo na tome.
