U Maroku se umjetnik Imad Zoukanni (28) pridružio prosvjedima koji su započeli u listopadu u gradu Agadiru, nakon što je nekoliko trudnica umrlo u razmaku od nekoliko tjedana tijekom carskih rezova u istoj bolnici. U roku od nekoliko dana prosvjedi su se proširili i na Marrakech, a mladi su izražavali bijes zbog stanja u zdravstvui visoke nezaposlenosti, dok je vlada trošila novac na organizaciju nadolazećih nogometnih turnira.