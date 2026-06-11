VIDEO / U Pakistanu se srušio vojni helikopter, poginule 22 osobe

Stanovnici Muzaffarabada rekli su da je helikopter prevozio zasad neutvrđen broj pripadnika paravojnih snaga koje je vlada rasporedila na sigurnosne zadaće u regiji. Napetosti su ondje pojačane još od vikenda, kada su pripadnici zabranjene skupine napali policiju i sigurnosne snage te pritom ubili četvoricu pripadnika snaga reda.