NITKO NIJE PREŽIVIO
VIDEO / U Pakistanu se srušio vojni helikopter, poginule 22 osobe
Vojni helikopter Mi-17 srušio se zbog tehničkog kvara u Kašmiru, pri čemu su poginule sve 22 osobe koje su se nalazile u letjelici, priopćila je pakistanska vojska. Među poginulima je bilo 19 vojnika, jedan bojnik i dva pukovnika.
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Nesreća se dogodila u blizini Muzaffarabada, administrativnog središta regije, tijekom prosvjeda i štrajka koje je organizirao Zajednički akcijski odbor Awami, nedavno zabranjeni savez više različitih skupina, prenosi Reuters.
Uzrok nesreće još nije poznat
Vojska nije naznačila da postoji bilo kakva povezanost između prosvjeda i pada helikoptera.
Prema riječima svjedoka, helikopter se srušio nedugo nakon polijetanja s heliodroma. Na mjesto nesreće ubrzo su stigle hitne službe koje su prevezle stradale u obližnju bolnicu.
"Spasilačke ekipe odmah su upućene na mjesto nesreće", priopćila je vojska, dodajući da je osnovano istražno povjerenstvo koje će utvrditi točan uzrok pada letjelice.
Stanovnici Muzaffarabada rekli su da je helikopter prevozio zasad neutvrđen broj pripadnika paravojnih snaga koje je vlada rasporedila na sigurnosne zadaće u regiji. Napetosti su ondje pojačane još od vikenda, kada su pripadnici zabranjene skupine napali policiju i sigurnosne snage te pritom ubili četvoricu pripadnika snaga reda.
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Svjedoci su izjavili da su nakon nesreće vidjeli gust dim kako se uzdiže s mjesta pada te više vozila hitne pomoći koja su prevozila žrtve.
Pakistanski predsjednik Asif Ali Zardari i premijer Shehbaz Sharif izrazili su žaljenje zbog nesreće i odali počast poginulima. U odvojenim priopćenjima uputili su sućut obiteljima stradalih.
Načelnik pakistanske vojske, feldmaršal Asim Munir, također je izrazio duboku tugu zbog gubitka života te uputio sućut obiteljima poginulih, navodi se u priopćenju.
Padovi vojnih helikoptera nisu rijetkost u Pakistanu. U rujnu prošle godine vojni helikopter koji je obavljao rutinski let srušio se na sjeveru zemlje, pri čemu su poginula dvojica pilota i trojica tehničara.
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