Pakistan će i dalje posredovati u mirovnim pregovorima SAD-a i Irana

Pakistan će i dalje posredovati u mirovnim pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana, izjavio je u nedjelju ministar vanjskih poslova Išak Dar, navodi novinska agencija dpa.
Pregovori, održani u Islamabadu s pakistanskim dužnosnicima kao posrednicima, počeli su u subotu, ali su završili bez dogovora.
„Pakistan je imao, a imat će i ubuduće, ulogu u posredovanju angažmana i dijaloga između Islamske Republike Irana i Sjedinjenih Američkih Država u danima koji dolaze“, rekao je Dar u izjavi.
„Nužno je da strane nastave poštovati svoju obavezu prekida vatre“, dodao je.
„Nadamo se da će dvije strane nastaviti u pozitivnom duhu kako bi se postigle trajni mir i prosperitet za cijelu regiju i šire“, rekao je.
