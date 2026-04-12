Pakistan će i dalje posredovati u mirovnim pregovorima SAD-a i Irana

Hina
12. tra. 2026. 08:52
Išak Dar
Pakistan će i dalje posredovati u mirovnim pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana, izjavio je u nedjelju ministar vanjskih poslova Išak Dar, navodi novinska agencija dpa.

Pregovori, održani u Islamabadu s pakistanskim dužnosnicima kao posrednicima, počeli su u subotu, ali su završili bez dogovora.

„Pakistan je imao, a imat će i ubuduće, ulogu u posredovanju angažmana i dijaloga između Islamske Republike Irana i Sjedinjenih Američkih Država u danima koji dolaze“, rekao je Dar u izjavi.

„Nužno je da strane nastave poštovati svoju obavezu prekida vatre“, dodao je.

„Nadamo se da će dvije strane nastaviti u pozitivnom duhu kako bi se postigle trajni mir i prosperitet za cijelu regiju i šire“, rekao je.

