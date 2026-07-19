Tisuće mladih na ulicama Kijeva, traže smjenu Sirskog. Zelenski: Slušam što ljudi govore

AP Photo/Efrem Lukatsky

Nastavljeni su prosvjedi na ulicama Kijeva zbog smjene ukrajinskog ministra obrane Mihajla Fedorova, a predsjednik Volodimir Zelenski u subotu je izjavio da sluša što ljudi govore te da je razgovarao i s Fedorovom i s vrhovnim vojnim zapovjednikom Oleksandrom Sirskim, javlja agencija dpa.

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Zelenski je rekao u video obraćanju da se razrađuju odluke o vojsci, ali nije iznio detalje.

Nekoliko tisuća prosvjednika, uglavnom mladih, izašlo je na kijevske ulice treći dan zaredom u subotu, prosvjedujući protiv Fedorove smjene. Njihov ključni zahtjev je da Zelenski smijeni Sirskog.

Sukob između Sirskog i Fedorova smatra se uzrokom smjene Fedorova.

Dužnost ministra obrane u petak je privremeno preuzeo obavještajni časnik Jevgenij Čmara. Međutim, Zelenskij još mora podnijeti Čmarinu kandidaturu parlamentu i dobiti potvrdu zastupnika.

Ukrajina se brani više od četiri godine od ruske invazije. Sirski je vrhovni zapovjednik ukrajinskih oružanih snaga od veljače 2024.

Šezdesetogodišnji profesionalni vojnik, koji dolazi iz Rusije, ima posebne zasluge za obranu Kijeva i uspješnu protuofenzivu u Harkovskoj regiji 2022.

Fedorov je na čelu ministarstva obrane od siječnja. Prije toga je ovaj 35-godišnjak bio na čelu ministarstva digitalizacije uspostavljenog 2019. godine.