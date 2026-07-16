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PREVIRANJA U KIJEVU

VIDEO / Ukrajina ima novog premijera: Mladi masovno na ulicama zbog smjene ministra obrane

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Hina
|
16. srp. 2026. 13:58
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REUTERS
Thomas Peter/REUTERS

Ukrajinski zastupnici potvrdili su u četvrtak Sergija Koreckog za novog premijera, usred rijetkih prosvjeda u Kijevu zbog odluke predsjednika Volodimira Zelenskog da smijeni ministra obrane.

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Korecki, bivši čelnik državne energetske tvrtke Naftogaz, dobio je 289 glasova u parlamentu, znatno iznad potrebnih 226.

Jedan od njegovih najvažnijih zadataka bit će pripremiti Ukrajinu za petu zimu u ratu s Rusijom, nakon što su napadi na energetsku infrastrukturu ostavili milijune bez grijanja i vode usred niskih temperatura početkom ove godine.

Zelenski je prošlog tjedna najavio da planira rekonstrukciju vlade kako bi ojačao odnose s ključnim međunarodnim partnerima.

REUTERS
Andrii Nesterenko/REUTERS

Prosvjedi zbog smjene Fedorova

Međutim, smjena 35-godišnjeg ministra obrane Mihajla Fedorova izazvala je neuobičajene demonstracije u ratno vrijeme u glavnome gradu i nekoliko drugih gradova u četvrtak, sa stotinama uglavnom mladih prosvjednika koji su izašli na ulice.

Fedorov, koji je izgleda u sukobu s glavnim vojnim stožerom, smatran je reformatorom i protivnikom korupcije u državnom aparatu.

Predsjednik ima pravo predlagati ministre

Ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko navodno se razmatra kao njegov nasljednik, ali Zelenski još nije podnio kandidaturu parlamentu.

Prema ukrajinskom ustavu, predsjednik ima pravo predlagati kandidate za ministra obrane i vanjskih poslova, dok premijera predlaže vladajuća koalicija. Stranka ukrajinskog predsjednika, Sluga naroda, ima parlamentarnu većinu.

Rekonstrukcija označava drugu promjenu premijera od početka ruske invazije u veljači 2022. Korecki će na dužnosti zamijeniti odlazeću Juliju Sviridenko.

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Teme
mihajlo fedorov naftogaz sergij korecki ukrajina volodimir zelenski

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