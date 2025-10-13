VIDEO / Ukrajinci napali Krim, gori veliko skladište nafte

Ukrajinski napad dronom zapalio je veliko skladište nafte na Krimskom poluotoku koji je Rusija anektirala, objavila je ruska novinska agencija TASS.
Dron je preko noći pogodio objekt u gradu Feodosiji, izazvavši požar, izvijestio je TASS, pozivajući se na krimskog čelnika Sergeja Aksjonova. Nema neposrednih izvješća o žrtvama, prenosi Dpa.
Više od 20 dronova navodno je oboreno iznad Krima. U nedjelju je rusko Ministarstvo obrane priopćilo da je presrelo 37 dronova iznad više ruskih regija, Crnog i Azovskog mora. Isto skladište je prethodno oštećeno u napadu ukrajinskog drona prošle godine.
A Russian fuel depot in Feodosia (occupied Crimea), was struck again tonight. The site had previously been targeted a week ago. https://t.co/gg5LqmKEGJ pic.twitter.com/nWubjWcqHj— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 12, 2025
Ukrajina je više puta ciljala pogonska postrojenja za gorivo iza prvih crta fronta kao dio svoje strategije za ometanje ruskih lanaca opskrbe. Rusija je također napala Ukrajinu dronovima i raketama.
U nedjelju je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao da je Rusija samo u proteklom tjednu lansirala više od 3100 dronova, 92 rakete i otprilike 1360 jedrilica protiv Ukrajine.
Rusija vodi rat protiv Ukrajine više od tri i pol godine.
