VIDEO / Uzbuna zbog izjave švicarkog sportskog novinara o izraelskom sportašu na Olimpijskim igrama

Edelman je ranije izjavio: „Tim Scholl Runnings sastoji se od šest ponosnih Izraelaca koji su stigli do olimpijskog postolja. Nemamo trenera, nemamo intenzivan program treninga, samo san, odlučnost i nepokolebljiv ponos na ono što predstavljamo. Radimo zajedno kako bismo ostvarili veliki cilj i uspješno ga nadmašili. Jer to je ono što Izraelci rade. Mislim da nije moguće to gledati i vjerovati onome što komentator govori.”