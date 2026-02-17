švicarci uklonili video
VIDEO / Uzbuna zbog izjave švicarkog sportskog novinara o izraelskom sportašu na Olimpijskim igrama
Švicarski komentator napao „cionističku” izraelsku bob reprezentaciju na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji.
Švicarski sportski novinar Stefan Reina našao se u središtu polemike zbog svog komentara tijekom nastupa izraelske reprezentacije u bobu na Zimskim olimpijskim igrama 2026. u Italiji, piše Al Jazeera.
Sportski komentator Stefan Reina s Radio Télévision Suisse (RTS) nazvao je pilota izraelske ekipe Adama Jeremyja Edelmana „cionistom do srži” dok se momčad pojavljivala na ekranu tijekom svoje vožnje na Igrama Milano Cortina u ponedjeljak.
Odmah nakon početka Edelmanova nastupa, Reina se osvrnuo na objave sportaša na društvenim mrežama u kojima je izražavao potporu, kako je naveo, izraelskom genocidnom ratu u Gazi.
„Adam Edelman je izraelski sportaš i cionist do srži, kako sam sebe opisuje”, rekao je Reina u videu.
„Objavio je nekoliko poruka na društvenim mrežama u kojima podržava genocid u Gazi”, dodao je komentator dok je izraelski bob nastavljao svoju vožnju.
„Treba napomenuti da je izraz ‘genocid’ onaj koji koristi Istražno povjerenstvo UN-a. Edelman je izjavio da je vojna intervencija ‘najpravedniji i najmoralniji rat u povijesti’, prema njegovim riječima.”, govori Reina.
Reina je kritizirao prisutnost izraelskih sportaša u Cortini tijekom ovih Igara, rekavši da to „otvara pitanja” u vezi s odlukom Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) prema kojoj „svaki sportaš koji je sudjelovao u aktivnostima koje podržavaju rat, bilo vojno ili putem svojih računa na društvenim mrežama, nema pravo sudjelovanja”.
Ta je odluka bila posebno primijenjena na ruske sportaše nakon što je njihova zemlja pokrenula rat protiv Ukrajine. Postavio je pitanje zašto se slični standardi ne primjenjuju na Izrael.
„Edelman je pozvao svoje pratitelje da navijaju za Warda Fawarsu – izraelskog sportaša koji je ovdje u Cortini – koji je bio uključen u izraelsku vojnu operaciju u Pojasu Gaze 2023. godine”, dodao je švicarski novinar.
Izraelska bob reprezentacija završila je posljednja među 26 ekipa. Iako se videozapis široko proširio društvenim mrežama, RTS ga je tijekom noći uklonio sa svog YouTube kanala. Švicarska medijska kuća potvrdila je za Al Jazeeru da video potječe iz njihove pokrivenosti Igara.
„Naš je novinar želio propitati politiku MOO-a u vezi s izjavama dotičnog sportaša”, poručili su iz RTS-a za Al Jazeeru u utorak.
„Međutim, takve informacije, iako činjenično točne, nisu primjerene za sportski komentar zbog svoje duljine. Stoga smo sinoć uklonili taj segment s naše internetske stranice.”, dodali su Švicarci.
Reinin komentar pohvalio je širok krug sportskih navijača i pristaša Palestinaca, koji su istaknuli njegovu hrabrost što je iskoristio svoju platformu kako bi osudio izraelske sportaše.
Edelman je ranije izjavio: „Tim Scholl Runnings sastoji se od šest ponosnih Izraelaca koji su stigli do olimpijskog postolja. Nemamo trenera, nemamo intenzivan program treninga, samo san, odlučnost i nepokolebljiv ponos na ono što predstavljamo. Radimo zajedno kako bismo ostvarili veliki cilj i uspješno ga nadmašili. Jer to je ono što Izraelci rade. Mislim da nije moguće to gledati i vjerovati onome što komentator govori.”
MOO nije izdao službeno priopćenje o incidentu, ali je njegov glasnogovornik Mark Adams odgovorio na pitanja o tome tijekom konferencije za novinare u utorak.
„Podsjetio bih sve koji su, makar i posredno, uključeni u Olimpijske igre na vrijednosti i Povelju te na ideju da pokušavamo povezati ljude unatoč onome što se događa u ostatku svijeta”, rekao je.
„No što se tiče konkretnih komentara jednog komentatora u jednom prijenosu, mislim da je to pitanje za emitera. To u ovoj fazi nije pitanje za nas.”
