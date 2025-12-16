VIDEO / Vjetar srušio repliku Kipa slobode visoku 35 metara

Replika Kipa slobode u gradu Guaíba u Brazilu bila je visoka 35 metara, s gornjom konstrukcijom od 24 metra. Postavljena je 2020. godine ispred megatrgovine lanca Havan te je bila istaknuta znamenitost za kupce i stanovnike grada.
Ono što je izgledalo kao sasvim obično ponedjeljno poslijepodne na jugu Brazila pretvorilo se u dramatičan prizor nalik onome iz filma katastrofe. Masivna replika Kipa slobode srušila se pod snažnim udarima vjetra u gradu Guaíba, nedaleko od Porto Alegrea. Srećom, u incidentu nitko nije ozlijeđen, no monumentalna figura koja je godinama ponosno stajala sada leži razbijena na dijelove, piše The Statesman.
Visoka znamenitost suočena s bijesom prirode
Replika u vlasništvu maloprodajnog lanca Havan bila je impresivna građevina ukupne visine 35 metara, pri čemu je gornjih 24 metra kipa pretrpjelo najveći udar oluje. Smještena na parkiralištu Havanove trgovine, u blizini restorana brze hrane, statua je od postavljanja 2020. godine postala dobro poznata lokalna znamenitost.
Videozapisi koji su se proširili društvenim mrežama zabilježili su dramatične trenutke: kip se opasno naginjao i ljuljao pod naletima vjetra, a zatim se uz snažan tresak srušio na tlo.
Automobili su i dalje prolazili u blizini dok su svjedoci užurbano snimali događaj, a neki su vozači premještali svoja vozila na sigurnije mjesto.
Upozorenja na oluju stigla prije urušavanja
Ranije tijekom dana lokalne vlasti izdale su crveno upozorenje, upozorivši stanovnike na snažne vjetrove i potencijalne opasnosti. Civilna zaštita savezne države Rio Grande do Sul aktivirala je hitne protokole, šaljući upozorenja izravno na mobilne telefone građana. Stanovnicima je savjetovano da ostanu u zatvorenom, osiguraju vrata i prozore, isključe električne uređaje i izbjegavaju otvorene prostore.
Meteorolozi Nacionalnog instituta za meteorologiju (Inmet) izvijestili su o udarima vjetra jačim od 90 km/h. Kombinacija hladne fronte i atmosferske nestabilnosti stvorila je idealne uvjete za ovako snažne vjetrove.
Brza reakcija spriječila ozljede
Zahvaljujući ranijim upozorenjima i brzoj reakciji vlasti i trgovačkog lanca, nije bilo ozlijeđenih. Područje oko srušenog kipa odmah je ograđeno kako bi se spriječio pristup pješaka i vozača.
Havan je u službenom priopćenju naglasio da su sigurnost kupaca, zaposlenika i lokalne zajednice njihov apsolutni prioritet. Specijalizirani timovi odmah su upućeni na teren kako bi uklonili ruševine i započeli tehničke preglede.
U tijeku tehnička procjena
Iako se čini da su ekstremni vjetrovi uzrok urušavanja, tvrtka i lokalne vlasti provode detaljnu tehničku istragu kako bi se točno utvrdili razlozi. Havan je potvrdio da su sve njihove statue diljem zemlje izgrađene uz odgovarajuću dokumentaciju i u skladu sa strogim sigurnosnim standardima.
„Kip je bio postavljen od 2020. godine i ispunjavao je sve tehničke zahtjeve“, izjavio je glasnogovornik tvrtke. „Provest ćemo temeljitu istragu kako bismo osigurali da se ovakvi incidenti u budućnosti ne ponove.“
Postolje visoko 11 metara, koje čini bazu kipa, ostalo je netaknuto. Pad je zahvatio samo gornji dio, koji se slomio pri dnu. Timovi Havana sada rade na sigurnom uklanjanju ostataka, uz zadržavanje ograničenog pristupa lokaciji.
Oluje haraju Rio Grande do Sulom
Urušavanje replike Kipa slobode bio je samo jedan od brojnih posljedica snažnih oluja koje su u ponedjeljak pogodile regiju. Više gradova diljem savezne države prijavilo je tuču, poplave i štete od vjetra.
Općine poput Cristala, Passo Fundoa, Santa Cruz do Sula i Vera Cruza zabilježile su djelomična oštećenja krovova i objekata. Ulice u Lajeadu bile su poplavljene, što je poremetilo promet i svakodnevne aktivnosti.
Meteorolozi upozoravaju da kombinacija hladnih fronti i područja niskog tlaka tijekom ljetnih mjeseci u Rio Grande do Sulu često dovodi do snažnih grmljavinskih oluja. Udarci vjetra jači od 90 km/h iznimno su opasni za visoke konstrukcije i vanjske instalacije.
Havanovi kipovi: ikonični, ali ranjivi
Replika Kipa slobode u Guaíbi nije jedina takva u Brazilu. Havanove megatrgovine diljem zemlje imaju slične kipove, koji su prepoznatljive i upečatljive znamenitosti. Svaki kip izrađen je prema standardiziranim dimenzijama, s ukupnom visinom od 35 metara, i integriran je u arhitektonski dizajn same trgovine.
