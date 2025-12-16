VIDEO / Vjetar srušio repliku Kipa slobode visoku 35 metara

Ono što je izgledalo kao sasvim obično ponedjeljno poslijepodne na jugu Brazila pretvorilo se u dramatičan prizor nalik onome iz filma katastrofe. Masivna replika Kipa slobode srušila se pod snažnim udarima vjetra u gradu Guaíba, nedaleko od Porto Alegrea. Srećom, u incidentu nitko nije ozlijeđen, no monumentalna figura koja je godinama ponosno stajala sada leži razbijena na dijelove, piše The Statesman.