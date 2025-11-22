Snijeg i olujni vjetar rade probleme u prometu: U prekidu brojne pomorske linije, zatvoren i dio A1

Snijeg pada mjestimice u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmatinskoj zagori, a zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti, izvijestio je u subotu Hrvatski autoklub (HAK).
Vozilo u kvaru je na autocesti A1 na južnom portalu tunela Grič u smjeru Zagreba.
Zbog zimskih uvjeta i olujnog vjetra trenutno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i Rijeci/Istri te obratno.
Zbog olujnog vjetra za sav promet su zatvoreni:
autocesta A1 između Svetog Roka i Posedarja (obilazak samo za osobna vozila je državnim cestama DC50 i DC27 Gračac-Obrovac-Karin, a za ostale skupine, osim za kamione s prikolicama i tegljače, obilazak je DC1 i DC59 preko Knina i Kistanja); Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene; državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački; Paški most (DC106); ŽC5126 Sveti Juraj-Krasno.
Samo za osobna vozila otvoreni su:
autocesta A6 Rijeka-Zagreb između Delnica i Kikovice (obilazak za ostale skupine, osim za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, je DC3 kroz Gorski kotar); Krčki most (DC102); DC25 Lički Osik-Gospić-Karlobag; DC27 Gračac-Zaton Obrovački-Donji Karin.
Na državnoj cesti DC553 Omiška obilaznica zabrana je za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle; na A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika; na Jadranskoj magistrali između Bakra i Senja; državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće (DC99)
Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisane zimske opreme na cestama: u dijelovima sjeverozapadne Hrvatske, Gorskom kotaru, u Lici i dijelovima Karlovačke, Zadarske, Šibensko-kninske te Splitsko-dalmatinske županije.
Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su:
trajektne linije: Prizna-Žigljen, Stinica-Mišnjak; Brestova-Porozina i Lopar-Valbiska
katamaranske linije: Novalja-Rab-Rijeka; Mali Lošinj-Cres-Rijeka; Zadar-Sali-Zaglav-Iž;, Olib-Silba-Premuda-Zadar
brodska linija: Mali Lošinj-Unije-Susak
Katamaranska linija: Ist - Zapuntel - Brgulje - Molat - Zadar plovi bez pristajanja u luku Zapuntel.
Trajektna linija 532 Šibenik - Zlarin - Kaprije - Žirje bez pristajanja u luku Žirje.
