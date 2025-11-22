Snijeg i olujni vjetar rade probleme u prometu: U prekidu brojne pomorske linije, zatvoren i dio A1

autocesta A1 između Svetog Roka i Posedarja (obilazak samo za osobna vozila je državnim cestama DC50 i DC27 Gračac-Obrovac-Karin, a za ostale skupine, osim za kamione s prikolicama i tegljače, obilazak je DC1 i DC59 preko Knina i Kistanja); Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene; državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački; Paški most (DC106); ŽC5126 Sveti Juraj-Krasno.