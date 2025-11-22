Oglas

Snijeg i olujni vjetar rade probleme u prometu: U prekidu brojne pomorske linije, zatvoren i dio A1

Hina
22. stu. 2025. 18:18
22.11.2025., Otocac - Zimski uvjeti na autocesti A1 kod cvora Otocac Photo: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Snijeg pada mjestimice u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmatinskoj zagori, a zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti, izvijestio je u subotu Hrvatski autoklub (HAK).

Vozilo u kvaru je na autocesti A1 na južnom portalu tunela Grič u smjeru Zagreba. 

Zbog zimskih uvjeta i olujnog vjetra trenutno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i Rijeci/Istri te obratno.

Zbog olujnog vjetra za sav promet su zatvoreni:

autocesta A1 između Svetog Roka i Posedarja (obilazak samo za osobna vozila je državnim cestama DC50 i DC27 Gračac-Obrovac-Karin, a za ostale skupine, osim za kamione s prikolicama i tegljače, obilazak je DC1 i DC59 preko Knina i Kistanja); Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene; državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački; Paški most (DC106); ŽC5126 Sveti Juraj-Krasno.

Samo za osobna vozila otvoreni su:

autocesta A6 Rijeka-Zagreb između Delnica i Kikovice (obilazak za ostale skupine, osim za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, je DC3 kroz Gorski kotar); Krčki most (DC102); DC25 Lički Osik-Gospić-Karlobag; DC27 Gračac-Zaton Obrovački-Donji Karin.

Na državnoj cesti DC553 Omiška obilaznica zabrana je za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle; na A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika; na Jadranskoj magistrali između Bakra i Senja; državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće (DC99)

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisane zimske opreme na cestama: u dijelovima sjeverozapadne Hrvatske, Gorskom kotaru, u Lici i dijelovima Karlovačke, Zadarske, Šibensko-kninske te Splitsko-dalmatinske  županije.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su:

trajektne linije: ﻿Prizna-Žigljen, Stinica-Mišnjak; ﻿Brestova-Porozina﻿ i Lopar-Valbiska

﻿katamaranske linije: Novalja-Rab-Rijeka; ﻿Mali ﻿Lošinj-Cres-Rijeka﻿; Zadar-Sali-Zaglav-Iž﻿;, ﻿Olib-Silba-Premuda-Zadar

﻿﻿brodska linija: Mali Lošinj-Unije-Susak

﻿Katamaranska linija: Ist - Zapuntel - Brgulje - Molat - Zadar plovi ﻿﻿bez pristajanja u luku Zapuntel.﻿

Trajektna linija 532 Šibenik - Zlarin - Kaprije - Žirje bez pristajanja u luku Žirje.﻿

promet snijeg vjetar

