REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodríguez proglasila je izvanredno stanje u zemlji nakon što su dva iznimno snažna potresa u razmaku od svega nekoliko sekundi zatresla glavni grad Caracas. Prema službenim podacima, prvi potres bio je magnitude 7.2, dok je drugi, još razorniji, iznosio čak 7.5 stupnjeva po Richteru.

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Najmanje 32 osobe poginule su u potresu, a oko 700 ih je ozlijeđeno, objavila je privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodríguez.

Što je uzrokovalo potrese?

Venezuela se nalazi u seizmički aktivnom području gdje se susreću dvije tektonske ploče – Karipska i Južnoamerička.

Additional footage of the major damage in La Guaira, Venezuela from the powerful earthquakes. pic.twitter.com/TuWjpBblnF — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 25, 2026

Prema podacima Američkog geološkog instituta (USGS), drugi i snažniji od današnja dva potresa nastao je zbog plitkog horizontalnog pomicanja rasjeda u blizini granice tih dviju ploča, piše BBC.

Riječ je o procesu u kojem se rasjedi, odnosno pukotine između tektonskih ploča, pomiču vodoravno. Potres nastaje kada se to pomicanje dogodi naglo.

Reporte #EnImagenes



Este video es de La Guaira 💔



Tras el fuerte terremoto de magnitud 7.5 que sacudió hoy Venezuela:



Datos principales:

- Hora: 18:04 (hora local)

- Epicentro: 28 km al noroeste de Montalbán, estado Carabobo (profundidad 13.2 km)



¿Dónde se sintió?… pic.twitter.com/iold6VFJjf — Bárbara Uzcátegui Sanz (@BarbaraUSanz) June 25, 2026

„Iako se potresi ove veličine na kartama obično prikazuju kao točke, prikladnije ih je opisati kao pomicanje duž većeg područja rasjeda“, navodi USGS.

Prema procjeni te organizacije, današnja dva potresa vjerojatno upućuju na složen proces međusobnog djelovanja pukotina tijekom pucanja rasjeda.

Dodaju i da su mogući naknadni potresi, uključujući i neke koji bi mogli izazvati snažno podrhtavanje tla.

Utter devastation seen across the Northern Venezuelan coastal city of La Guaira, following tonight’s pair of major earthquakes, measuring 7.2 and 7.5 magnitude with an epicenter just to the west of Caracas. pic.twitter.com/BQv4YixUiB — OSINTdefender (@sentdefender) June 25, 2026

Tijek događaja pratimo OVDJE.