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izvanredno stanje

VIDEO / Što je uzrokovalo ovako jake potrese u Venezueli?

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25. lip. 2026. 07:23
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Emergency services work at the site of a collapsed building after an earthquake in Caracas, Venezuela, June 24, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodríguez proglasila je izvanredno stanje u zemlji nakon što su dva iznimno snažna potresa u razmaku od svega nekoliko sekundi zatresla glavni grad Caracas. Prema službenim podacima, prvi potres bio je magnitude 7.2, dok je drugi, još razorniji, iznosio čak 7.5 stupnjeva po Richteru.

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Najmanje 32 osobe poginule su u potresu, a oko 700 ih je ozlijeđeno, objavila je privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodríguez.

Što je uzrokovalo potrese?

Venezuela se nalazi u seizmički aktivnom području gdje se susreću dvije tektonske ploče – Karipska i Južnoamerička.

Prema podacima Američkog geološkog instituta (USGS), drugi i snažniji od današnja dva potresa nastao je zbog plitkog horizontalnog pomicanja rasjeda u blizini granice tih dviju ploča, piše BBC.

Riječ je o procesu u kojem se rasjedi, odnosno pukotine između tektonskih ploča, pomiču vodoravno. Potres nastaje kada se to pomicanje dogodi naglo.

„Iako se potresi ove veličine na kartama obično prikazuju kao točke, prikladnije ih je opisati kao pomicanje duž većeg područja rasjeda“, navodi USGS.

Prema procjeni te organizacije, današnja dva potresa vjerojatno upućuju na složen proces međusobnog djelovanja pukotina tijekom pucanja rasjeda.

Dodaju i da su mogući naknadni potresi, uključujući i neke koji bi mogli izazvati snažno podrhtavanje tla.

Tijek događaja pratimo OVDJE.

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potres u venezueli

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