Više od 640.000 novih tvrtki osnovano u Njemačkoj

Statistički ured prošle je godine zabilježio ukupno 762.400 registracija poduzeća. To predstavlja porast od 6,4 posto u odnosu na prethodnu godinu. Ova brojka uključuje ne samo nova poduzeća već i akvizicije, poput kupnje ili novih partnera koji se pridružuju tvrtki, kao i konverzije i preseljenja iz drugih registracijskih okruga.