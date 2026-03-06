Više od 640.000 novih tvrtki osnovano u Njemačkoj

Broj novoosnovanih tvrtki u Njemačkoj raste. Međutim, mnoge veće tvrtke također se zatvaraju. Neto rezultat je, međutim, godinama pozitivan, piše Njemačka tiskovna agencija (dpa)
U Njemačkoj se sve više ljudi ponovno odlučuje za samozapošljavanje: Prema Statističkom uredu, u 2025. godini osnovano je otprilike 130.100 tvrtki čiji pravni oblik i broj radnika ukazuju na veći ekonomski značaj. To predstavlja povećanje od 7,6 posto u odnosu na prethodnu godinu, prenosi Fenix magazin.
Dok se broj većih tvrtki koje su prestale s radom također povećao za 0,8 posto na otprilike 99.900, kao i svake godine od početka vremenske serije 2003. godine, novoosnovane tvrtke nadmašile su zatvaranja među većim tvrtkama.
Statističari u Wiesbadenu smatraju da poduzeće ima veći ekonomski značaj ako je, na primjer, osnovano kao društvo s ograničenom odgovornošću (GmbH), zapošljava osoblje ili ako vlasnik posjeduje majstorsku licencu.
Ukupno više od 640.000 novih tvrtki
Uključujući manja poduzeća, prošle je godine u Njemačkoj bilo 640.500 novih poduzeća, prema podacima, što je porast od 7,7 posto u odnosu na 2024. godinu. To je nadoknađeno s 502.200 odjava poduzeća – 0,2 posto manje nego prethodne godine.
Statistički ured prošle je godine zabilježio ukupno 762.400 registracija poduzeća. To predstavlja porast od 6,4 posto u odnosu na prethodnu godinu. Ova brojka uključuje ne samo nova poduzeća već i akvizicije, poput kupnje ili novih partnera koji se pridružuju tvrtki, kao i konverzije i preseljenja iz drugih registracijskih okruga.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
