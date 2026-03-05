Njemačka tvrtka gasi proizvodnju obuće u Vukovaru, bez posla ostaje 120 radnika

Bez posla ostaje gotovo 120 radnika u Vukovaru, većinom žena s dugogodišnjim iskustvom u obućarskoj industriji. Tvrtka Ricosta, koja 10 godina u gradu na Dunavu proizvodi dječju obuću, zatvara pogon i seli proizvodnju iz Hrvatske
"Razlog je prvenstveno veći minimalac u Hrvatskoj, veći troškovi za radnike u odnosu na susjedne zemlje i oni su odlučili jednostavno tu proizvodnju preseliti dijelom u Rumunjsku, dijelom u Bugarsku, i koliko sam dobio informaciju, dijelom u Mađarsku. Oni tu jednostavno milosti nemaju", izjavio je za Hrt.hr gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček.
Dio radnika mogao bi prijeći u druge vukovarske tvrtke, poput Borova d.d., čija je članica uprave Marijana Grubišić potvrdila da prikupljaju podatke o radnicima koje bi mogli povući u svoju tvrtku jer značajan broj radnika iz Borova ove godine odlazi u mirovinu.
Hrt.hr donosi priče radnika koji su ostali bez posla jer se njemački proizvođač dječje obuće seli iz Hrvatske.
"Mi smo sve, nas 120, kao jedna plakale, to je strašno bilo", kazala je zaposlenica Slavica Silađev. Bio je to, kaže, posao koji se samo može poželjeti – redovita plaća, dostižne norme i uigran kolektiv.
I drugu radnicu, Maricu Međaković, umjesto mirnijeg završetka radnog vijeka čeka neizvjesnost. Sa 61 godinom mora krenuti ispočetka.
"On je i rekao ako minimalac ode gore da će morati zatvoriti. Ali nismo mislili da će to biti za tih 40 eura, da će to biti koliko bi nama otišla plaća", rekla je zaposlenica Međaković.
Tvrtka na odlasku nije komentirala zatvaranje pogona u Vukovaru.
