Više od milijun korisnika svaki tjedan pokazuje suicidalne namjere u razgovoru s ChatGPT-jem
Više od milijun korisnika ChatGPT-a tjedno šalje poruke koje sadrže „izravne pokazatelje mogućeg suicidalnog planiranja ili namjere“, navodi se u blog objavi koju je OpenAI objavio u ponedjeljak.
Ovo otkriće, dio ažuriranja o tome kako chatbot postupa u osjetljivim razgovorima, jedno je od najizravnijih priznanja te tehnološke tvrtke o razmjerima u kojima umjetna inteligencija može pogoršati probleme mentalnog zdravlja, piše Guardian.
Uz procjene o suicidalnim mislima i srodnim interakcijama, OpenAI je također naveo da oko 0,07% korisnika aktivnih tijekom jednog tjedna – otprilike 560.000 od ukupno 800 milijuna tjednih korisnika – pokazuje „moguće znakove hitnih stanja mentalnog zdravlja povezanih s psihozom ili manijom“. Tvrtka je pritom upozorila da je takve razgovore teško točno detektirati i mjeriti te da se radi o početnoj analizi.
Objava dolazi u trenutku kada se OpenAI suočava s povećanim nadzorom nakon medijski eksponirane tužbe obitelji tinejdžera koji je počinio samoubojstvo nakon dugotrajnog korištenja ChatGPT-a. Uz to, Američka federalna komisija za trgovinu (FTC) prošlog je mjeseca pokrenula široku istragu o tvrtkama koje razvijaju AI chatbote, uključujući OpenAI, kako bi ispitala kako te kompanije procjenjuju negativne učinke na djecu i adolescente.
OpenAI je u objavi tvrdio da je njegova nedavna nadogradnja GPT-5 smanjila broj neželjenih ponašanja modela i poboljšala sigurnost korisnika u evaluaciji koja je uključila više od tisuću razgovora o samoozljeđivanju i samoubojstvu.
„Naše nove automatizirane evaluacije ocijenile su novi model GPT-5 s 91% usklađenosti s poželjnim ponašanjima, u usporedbi sa 77% kod prethodne verzije GPT-5“, navodi se u objavi.
Tvrtka je istaknula da je GPT-5 proširio pristup kriznim linijama pomoći te uveo podsjetnike korisnicima da uzmu pauze tijekom dugih sesija. Za daljnje poboljšanje modela, OpenAI je angažirao 170 kliničara iz svoje Global Physician Network – mreže zdravstvenih stručnjaka koji su ocjenjivali sigurnost odgovora modela i pomagali u pisanju odgovora povezanih s pitanjima mentalnog zdravlja.
„Psihijatri i psiholozi pregledali su više od 1.800 odgovora modela koji su uključivali ozbiljne situacije vezane uz mentalno zdravlje i usporedili odgovore novog GPT-5 modela s prethodnim verzijama“, priopćila je tvrtka. „Poželjni“ odgovori definirani su kao oni kod kojih bi se skupina stručnjaka složila da predstavljaju primjeren odgovor u danoj situaciji.
Istraživači umjetne inteligencije i zagovornici javnog zdravlja već dugo upozoravaju na sklonost chatbota da potvrđuju korisnikove odluke ili zablude, čak i kada su potencijalno štetne – problem poznat kao “laskavost” (sycophancy). Stručnjaci za mentalno zdravlje također su zabrinuti zbog sve češće upotrebe AI chatbotova kao zamjene za psihološku podršku, što bi moglo dodatno ugroziti ranjive korisnike.
U objavi OpenAI se nastoji distancirati od bilo kakve uzročne povezanosti između ChatGPT-a i mentalnih kriza koje korisnici proživljavaju:
„Simptomi mentalnog zdravlja i emocionalni stres univerzalno su prisutni u ljudskim društvima, a kako se baza korisnika povećava, dio ChatGPT razgovora prirodno uključuje takve situacije,“ navodi se u priopćenju.
Izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman ranije ovog mjeseca izjavio je na platformi X da je tvrtka „napravila napredak u rješavanju pitanja mentalnog zdravlja“, te najavio da će ublažiti postojeća ograničenja i uskoro dopustiti odraslim korisnicima stvaranje erotskog sadržaja.
„ChatGPT smo učinili prilično restriktivnim kako bismo bili sigurni da pažljivo pristupamo pitanjima mentalnog zdravlja. Svjesni smo da je to mnogima smanjilo korisnost ili zabavu, ali s obzirom na ozbiljnost teme, željeli smo postupiti odgovorno,“ napisao je Altman.
„Sada, kad smo uspjeli ublažiti ozbiljne probleme povezane s mentalnim zdravljem i razvili nove alate, moći ćemo u većini slučajeva sigurno popustiti ta ograničenja.“
