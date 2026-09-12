VIKEND U DUBLINU
Vodeni topovi u pripravnosti: Trump u posjetu Irskoj, očekuju se prosvjedi
Američki predsjednik Donald Trump trebao bi sletjeti u Irsku u subotu ujutro u jeku onoga što je opisano kao jedna od najvećih sigurnosnih operacija koje je irska policija do sada provela.
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Donald Trump će sudjelovati na susretima u glavnom gradu Irske, Dublinu, kao i u svom golf-odmaralištu u Doonbegu u okrugu Clare, koje je domaćin natjecanja Irish Open.
Irski premijer Micheal Martin izjavio je da se raduje što će ugostiti Trumpa u Irskoj i što će "raspraviti o brojnim pitanjima od zajedničkog interesa i potvrditi snažne ekonomske, kulturne i međuljudske veze između Irske i Sjedinjenih Država".
"Njegov posjet dolazi tijekom iznimnog sportskog ljeta za Irsku i Sjedinjene Države, a Irish Open ovoga vikenda u resortu Trump International Doonbeg bit će prikladan završetak izvanredne sportske sezone, te se nadam da ćemo u nedjelju vidjeti irskog pobjednika kako podiže trofej“, dodao je.
Očekuju se prosvjedi
Očekuje se da će se Trump sastati s predsjednicom Catherine Connolly, dugogodišnjom kritičarkom američkog predsjednika, u njezinoj službenoj rezidenciji Aras an Uachtarain u dublinskom Phoenix Parku, nakon čega slijedi susret s Martinom na obližnjem imanju Farmleigh.
Također će prisustvovati nizu događanja u Deerfieldu, rezidenciji američkog veleposlanika u Irskoj.
Planirano je i nekoliko prosvjeda protiv Trumpova posjeta.
Načelnik irske policije Justin Kelly rekao je da će se mirni prosvjedi omogućiti u najvećoj mogućoj mjeri, ali da neće biti "nikakve tolerancije" prema remećenju javnog reda i mira ili pokušajima utjecaja na "ključna kretanja" američkog predsjednika.
"Imamo snažne policijske planove. Uhitit ćemo i kazneno goniti one koji počine kaznena djela", rekao je, dodajući da će vodeni topovi biti "u pripravnosti", no izrazio je nadu da neće biti potrebni.
900 američkih tvrtki u Irskoj
Zamjenik irskog premijera, Simon Harris, dočekat će Trumpa kada u subotu rano ujutro izađe iz zrakoplova Air Force One u zračnoj luci u Dublinu.
Govoreći uoči tog trenutka, Harris je kazao kako ovaj posjet pruža "priliku za obilježavanje i promišljanje o dubokim i trajnim vezama između Irske i Sjedinjenih Država".
"Radujem se što ću ponovno dobiti priliku susresti se s predsjednikom Trumpom nakon kratkog sastanka na marginama Opće skupštine UN-a u New Yorku prošle godine", rekao je.
"Irska i SAD imaju duboke i trajne političke, ekonomske, kulturne i povijesne veze koje nadilaze administracije s obje strane Atlantika."
Harris je istaknuo da će Trumpov posjet biti prilika za irsku Vladu da stupi u sadržajne razgovore, budući da SAD ostaje najveći trgovinski i investicijski partner Irske.
"Više od 900 američkih tvrtki izravno zapošljava 245 tisuća ljudi u Irskoj, dok gotovo 800 irskih tvrtki u SAD-u izravno zapošljava više od 200 tisuća ljudi", kazao je.
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