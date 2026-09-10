"trumpova dividenda"
Trump obećao Amerikancima 5000 dolara ako Republikanci pobijede na izborima. Kritičari: "To je mito!"
Donald Trump obećao je Amerikancima isplatu od 5000 dolara ako republikanci zadrže kontrolu nad Kongresom nakon međuizbora u studenom. Trump je novac nazvao "Trumpovom dividendom", no prijedlog je odmah izazvao brojne kritike i optužbe da pokušava kupiti glasove birača.
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"Ako republikanci pobijede, vi pobjeđujete s nama i dobit ćete 5000 dolara", poručio je Trump na republikanskoj konvenciji u Dallasu.
Ideja dolazi u trenutku kada američki javni dug premašuje 40 bilijuna dolara. Stručnjaci upozoravaju da bi isplata svim punoljetnim američkim državljanima stajala oko 1,2 bilijuna dolara i dodatno povećala proračunski deficit.
Marc Goldwein iz Odbora za odgovorni savezni proračun upozorio je da bi takav potez mogao povećati inflaciju i dodatno opteretiti američke financije.
"Gotovo posljednje što nam treba jest posuditi još bilijun dolara kako bismo svima poslali čekove", poručio je.
Trumpovu najavu žestoko su kritizirali i demokrati. Guverner Kalifornije Gavin Newsom optužio ga je da novcem poreznih obveznika pokušava kupiti glasove, prenosi Guardian.
Slične Trumpove najave iz prošlosti također su izazvale skepsu. Demokrati podsjećaju na ranija obećanja o poticajnim čekovima od 5000 i 2000 dolara, koja nisu u cijelosti ostvarena.
Ekonomist Peter Schiff upozorio je da bi sama najava mogla dodatno uzdrmati financijska tržišta.
"Iako investitori u obveznice znaju da, čak i u malo vjerojatnom slučaju da Republikanci zadrže kontrolu nad Zastupničkim domom, Trumpovo obećanje da će posuditi više od bilijun dolara za kupnju glasova neće biti ispunjeno", napisao je Schiff u objavi na X-u.
"Samo obećanje je toliko nepromišljeno da se odbacuju iz državnih obveznica, što prinose dovodi do novih maksimuma... Da bi svoje obećanje učinilo još gorim, Trump je svoje mito od 5000 dolara nazvao 'dividendama', kao da su njegove politike bile toliko uspješne da SAD sada imaju viškove za dijeljenje. Umjesto toga, njegove nepromišljene politike proizvele su ogromne deficite. Trump treba Amerikancima slati račune, a ne čekove".
Trumpov potpredsjednik JD Vance u međuvremenu je sugerirao da bi isplata mogla biti ograničena na građane s nižim primanjima.
S druge strane, republikanski senator Bernie Moreno već je najavio da će nakon izbora pokušati progurati zakon kojim bi se "Trumpova dividenda" realizirala.
Trumpov prijedlog tako je otvorio pitanje može li američka vlada financirati novu masovnu isplatu građanima u trenutku rekordnog javnog duga i visokih troškova kamata.
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