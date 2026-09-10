Trump obećao Amerikancima 5000 dolara ako Republikanci pobijede na izborima. Kritičari: "To je mito!"

"Samo obećanje je toliko nepromišljeno da se odbacuju iz državnih obveznica, što prinose dovodi do novih maksimuma... Da bi svoje obećanje učinilo još gorim, Trump je svoje mito od 5000 dolara nazvao 'dividendama', kao da su njegove politike bile toliko uspješne da SAD sada imaju viškove za dijeljenje. Umjesto toga, njegove nepromišljene politike proizvele su ogromne deficite. Trump treba Amerikancima slati račune, a ne čekove".