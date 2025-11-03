Za napad nožem u vlaku u Britaniji osumnjičen samo jedan muškarac: Dvoje se bori za život

Strašan napad dogodio se sinoć u putničkom vlaku na relaciji Doncaster - londonski King's Cross. Muškarac je nožem nasumce napadao putnike. Ozlijeđeno ih je 10, dvoje se i dalje bori za život.
U istragu je bila uključena protuteroristička policija, ali danas je priopćeno da ništa ne upućuje na to da je riječ o terorističkom napadu. Što je bio motiv napadača, još se utvrđuje.
Jedan muškarac pušten na slobodu
Samo jedan od dvojice muškaraca uhićenih nakon napada nožem u kojem je ozlijeđeno najmanje deset osoba u vlaku u Engleskoj sada se smatra osumnjičenim, priopćila je policija u nedjelju.
Stabbing is trending in the UK because 10 people have been hospitalised after a mass stabbing attack occurred on a Doncaster train bound for London's King Cross on the evening of Saturday, November 1.— Why It Is Trending (@trendingblog247) November 2, 2025
While the attacks have been declared a "major incident", authorities have not… pic.twitter.com/p9Xmbs4Eu7
Istražitelji "mogu potvrditi da se 32-godišnji muškarac, koji je bio uhićen, sada smatra jedinim osumnjičenikom" za napad, dok je drugi uhićeni, 35-godišnji muškarac, pušten na slobodu, priopćila je britanska prometna policija.
Policija je također objavila da je pet žrtava od ukupno 10 žrtava napada nožem u Huntingdonu sada otpušteno iz bolnice, a jedna je žrtva i dalje u stanju opasnom po život. Riječ je o pripadniku osoblja željeznice koji je pokušao spriječiti napad.
On Oct. 31st, Ricky Gervais revealed that his billboard ad for London's public transport system had been rejected by Mayor Sadiq Khan’s people.— Visegrád 24 (@visegrad24) November 2, 2025
On Nov. 1st, 10 people were stabbed on a train heading to King’s Cross Station in London. 9 have life-threatening injuries
🇬🇧 pic.twitter.com/PPdTYqEEwG
Osumnjičeni rođen u Britaniji
Dvojica britanskih državljana osumnjičena su za napad nožem u vlaku koji se prema prvim procjenama ne smatra terorističkim činom, priopćila je policija.
- 32-godišnji britanski državljanin crne rase i 35-godišnji britanski državljanin karipskog podrijetla uhićeni su zbog sumnje na pokušaj ubojstva. Obojica su rođena u Ujedinjenom Kraljevstvu. Nalaze se u odvojenim policijskim postajama zbog ispitivanja, izjavio je ranije načelnik prometne policije John Lovelles.
