Za napad nožem u vlaku u Britaniji osumnjičen samo jedan muškarac: Dvoje se bori za život

N1 Info
03. stu. 2025. 01:18
A forensic officer walks past a police cordon near Huntingdon Station, following a series of stabbings on a London North Eastern Railway (LNER) train, near Cambridge, Britain, November 2, 2025. REUTERS/Jack Taylor
Strašan napad dogodio se sinoć u putničkom vlaku na relaciji Doncaster - londonski King's Cross. Muškarac je nožem nasumce napadao putnike. Ozlijeđeno ih je 10, dvoje se i dalje bori za život.

U istragu je bila uključena protuteroristička policija, ali danas je priopćeno da ništa ne upućuje na to da je riječ o terorističkom napadu. Što je bio motiv napadača, još se utvrđuje.

Jedan muškarac pušten na slobodu

Samo jedan od dvojice muškaraca uhićenih nakon napada nožem u kojem je ozlijeđeno najmanje deset osoba u vlaku u Engleskoj sada se smatra osumnjičenim, priopćila je policija u nedjelju.

Istražitelji "mogu potvrditi da se 32-godišnji muškarac, koji je bio uhićen, sada smatra jedinim osumnjičenikom" za napad, dok je drugi uhićeni, 35-godišnji muškarac, pušten na slobodu, priopćila je britanska prometna policija.

Policija je također objavila da je pet žrtava od ukupno 10 žrtava napada nožem u Huntingdonu sada otpušteno iz bolnice, a jedna je žrtva i dalje u stanju opasnom po život. Riječ je o pripadniku osoblja željeznice koji je pokušao spriječiti napad.

Osumnjičeni rođen u Britaniji

Dvojica britanskih državljana osumnjičena su za napad nožem u vlaku koji se prema prvim procjenama ne smatra terorističkim činom, priopćila je policija. 

- 32-godišnji britanski državljanin crne rase i 35-godišnji britanski državljanin karipskog podrijetla uhićeni su zbog sumnje na pokušaj ubojstva. Obojica su rođena u Ujedinjenom Kraljevstvu. Nalaze se u odvojenim policijskim postajama zbog ispitivanja, izjavio je ranije načelnik prometne policije John Lovelles.

Teme
Doncaster napad u vlakul velika britanija

