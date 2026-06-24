NIKAD DOSTA NEPRIJATELJA
Izraelski ministar tvrdi da Iran više nije prijetnja, sad su to tri nove države
Izraelski ministar za dijasporu Amichai Chikli izjavio je da Iran više ne predstavlja najveću sigurnosnu prijetnju Izraelu te da su danas mnogo veći izazov Turska, Sirija i Katar.
Oglas
Govoreći na Međunarodnom političkom summitu JNS-a u Jeruzalemu, Chikli je ustvrdio da su "Erdoganova Turska i Sirija pod kontrolom Ahmeda al-Sharaa mnogo više zabrinjavajuće od Irana“.
Prema njegovim riječima, završila je era "šiitskog carstva Irana, Assadove Sirije i Hezbollaha“, a na njezino mjesto došla je nova osovina koju čine Turska, Sirija i Katar.
"Nova osovina je osovina Muslimanskog bratstva koju predvode Erdoganova Turska, Sirija i Katar. Vrijeme je da otvorite oči“, poručio je Chikli, javlja N1 BiH.
Ministar, poznat po svojim oštrim stavovima, ranije je izjavio da će Izrael u budućnosti ratovati sa Sirijom te je Tursku, Katar i Pakistan svrstao u ono što naziva "osovinom zla“.
Je li Turska "novi Iran"?
Govoreći o Siriji, Chikli je rekao da Izrael ne može živjeti u miru uz režim koji, kako tvrdi, ima korijene u organizacijama ISIL i Al Kaida. Time je aludirao na sirijskog predsjednika Ahmeda al-Sharaa i njegov politički uspon iz redova bivše podružnice Al Kaide na sjeverozapadu Sirije.
Njegove izjave dolaze u vrijeme sve napetijih odnosa između Izraela i Turske. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan nedavno je upozorio da izraelski vojni napadi u Siriji i Libanonu predstavljaju prijetnju i turskoj nacionalnoj sigurnosti.
Slične poruke posljednjih mjeseci dolaze i od drugih izraelskih političara. Zastupnik vladajućeg Likuda Ariel Kellner Tursku je nazvao neprijateljskom državom, dok je ministar kulture i sporta Miki Zohar poručio da bi Izrael Ankaru trebao početi tretirati kao protivnika. Bivši premijer Naftali Bennett još je u veljači izjavio da je "Turska novi Iran“.
U analizi objavljenoj u utorak izraelski dnevnik Maariv ocijenio je da Turska danas predstavlja veći dugoročni izazov za Izrael od Irana, pozivajući se na jačanje turskih vojnih kapaciteta i ubrzani razvoj domaće obrambene industrije.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas