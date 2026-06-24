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Izraelski ministar tvrdi da Iran više nije prijetnja, sad su to tri nove države

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N1 Info
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24. lip. 2026. 15:49
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AFP
OSCAR DEL POZO/AFP

Izraelski ministar za dijasporu Amichai Chikli izjavio je da Iran više ne predstavlja najveću sigurnosnu prijetnju Izraelu te da su danas mnogo veći izazov Turska, Sirija i Katar.

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Govoreći na Međunarodnom političkom summitu JNS-a u Jeruzalemu, Chikli je ustvrdio da su "Erdoganova Turska i Sirija pod kontrolom Ahmeda al-Sharaa mnogo više zabrinjavajuće od Irana“.

Prema njegovim riječima, završila je era "šiitskog carstva Irana, Assadove Sirije i Hezbollaha“, a na njezino mjesto došla je nova osovina koju čine Turska, Sirija i Katar.

"Nova osovina je osovina Muslimanskog bratstva koju predvode Erdoganova Turska, Sirija i Katar. Vrijeme je da otvorite oči“, poručio je Chikli, javlja N1 BiH.

Ministar, poznat po svojim oštrim stavovima, ranije je izjavio da će Izrael u budućnosti ratovati sa Sirijom te je Tursku, Katar i Pakistan svrstao u ono što naziva "osovinom zla“.

Je li Turska "novi Iran"?

Govoreći o Siriji, Chikli je rekao da Izrael ne može živjeti u miru uz režim koji, kako tvrdi, ima korijene u organizacijama ISIL i Al Kaida. Time je aludirao na sirijskog predsjednika Ahmeda al-Sharaa i njegov politički uspon iz redova bivše podružnice Al Kaide na sjeverozapadu Sirije.

Njegove izjave dolaze u vrijeme sve napetijih odnosa između Izraela i Turske. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan nedavno je upozorio da izraelski vojni napadi u Siriji i Libanonu predstavljaju prijetnju i turskoj nacionalnoj sigurnosti.

Slične poruke posljednjih mjeseci dolaze i od drugih izraelskih političara. Zastupnik vladajućeg Likuda Ariel Kellner Tursku je nazvao neprijateljskom državom, dok je ministar kulture i sporta Miki Zohar poručio da bi Izrael Ankaru trebao početi tretirati kao protivnika. Bivši premijer Naftali Bennett još je u veljači izjavio da je "Turska novi Iran“.

U analizi objavljenoj u utorak izraelski dnevnik Maariv ocijenio je da Turska danas predstavlja veći dugoročni izazov za Izrael od Irana, pozivajući se na jačanje turskih vojnih kapaciteta i ubrzani razvoj domaće obrambene industrije.

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