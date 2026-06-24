Izraelski ministar tvrdi da Iran više nije prijetnja, sad su to tri nove države

Govoreći o Siriji, Chikli je rekao da Izrael ne može živjeti u miru uz režim koji, kako tvrdi, ima korijene u organizacijama ISIL i Al Kaida. Time je aludirao na sirijskog predsjednika Ahmeda al-Sharaa i njegov politički uspon iz redova bivše podružnice Al Kaide na sjeverozapadu Sirije.