Kandidat SDP-ovcima: "Vi na čelu stranke imate čovjeka koji je bio član HDZ-a kao i ja"

SDP-ove zastupnike Arsena Bauka i Mariju Lugarić zanimalo je zašto je u životopisu zatajio članstvo u HDZ-u, pojasnivši da se u stranku učlanio kao potporu stvaranja hrvatske države, ali da već 15 godina nije ni na koji način politički aktivan te da je očekivao da će ga na Odboru pitati o tome ako smatraju da je to važno pitanje.