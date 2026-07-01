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Poskupljuje plin: Evo koliko ćete plaćati od jeseni

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N1 Info
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01. srp. 2026. 20:04
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grijanje, troškovi grijanja, uštede
Pixabay

Oko 600 tisuća hrvatskih kućanstava od jeseni će osjetiti novo poskupljenje

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Nakon završetka razdoblja u kojem se izračunava cijena plina za nadolazeću ogrjevnu sezonu, procjene pokazuju da će računi za grijanje biti viši za sedam do osam posto, piše Goran Latković za Dnevnik.hr.

Razlog poskupljenja je rast cijene plina na tržištu, a povećanje će ovisiti o distributivnom području u kojem se kućanstva nalaze.

Dalibor Pudić iz Hrvatske stručne udruge za plin pojasnio je kako poskupljenje proizlazi iz rasta cijene energenta.

"Došlo je do povećanja otprilike 4 eura po megavat satu i još nekakav sitni PDV, a on nije visok trenutno u Hrvatskoj. Možemo razgovarati o nekakvih 4 eura, ako jedno prosječno kućanstvo troši 40 megawat sati onda na godišnjoj razini je to 40 eura', rekao je Pudić.

Vlada bi u proračunu morala osigurati 15 milijuna eura da građanima subvencionira poskupljenje, a stručnjaci kažu da se racionalnom potrošnjom ovo povećanje može izbjeći.

"Ako bi se spustila temperatura 1 do 2 Celzijusa onda možemo razgovarati o uštedi jedan do dva posto", poručio je Pudić

Nove cijene grijanja mogle bi utjecati i na kretanje inflacije, koja je trenutačno u padu. Prema podacima za lipanj, godišnja stopa inflacije iznosi 4,5 posto.

Na mjesečnoj razini cijene energije pale su za 2,9 posto, industrijskih neprehrambenih proizvoda za 0,6 posto, dok su cijene hrane, pića i duhana niže za 0,2 posto. Istodobno su cijene usluga porasle za jedan posto, što analitičari dijelom povezuju s turističkom sezonom.

Ministar financija Tomislav Ćorić poručio je da Vlada nije zadovoljna trenutačnom razinom inflacije, ali ističe da je trend njezina pada vidljiv.

Istodobno, prema dostupnim informacijama, Vlada očekuje skromniji priljev prihoda u državni proračun, zbog čega je državnim tvrtkama upućena poruka da ograniče rashode i privremeno zamrznu rast plaća.

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Teme
plin poskupljenje

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