Zašto Emmanuel Macron nosi sunčane naočale u zatvorenom prostoru u Davosu?

Tijekom govora na summitu u Davosu u utorak, francuski predsjednik Emmanuel Macron privukao je pozornost svojom oštrom kritikom upućenom Donaldu Trumpu. No još jedan aspekt Macronova govora također je ostavio dojam – njegov izbor naočala.
Oglas
Francuski čelnik nosio je upečatljive plave reflektirajuće pilotske sunčane naočale u zatvorenom prostoru dok se obraćao svjetskim čelnicima na Svjetskom gospodarskom forumu.
Iako Macron tijekom govora nije objasnio razlog tog modnog dodatka, francuski mediji navode da je riječ o zdravstvenom stanju, prenosi BBC.
Prošlog tjedna Macron se pojavio na vojnom događaju na jugu Francuske s crvenim okom te je u jednom trenutku imao sličan par sunčanih naočala.
Obraćajući se vojnicima, umanjio je ozbiljnost stanja rekavši da je ono "potpuno bezazleno” i "posve nevažno”.
Macron se čak i našalio na račun toga, nazvavši ga „l'œil du tigre”, odnosno "oko tigra”, aludirajući na pjesmu rock sastava Survivor, korištenu u boksačkom filmu Rocky III iz 1982. godine.
"Za one koji razumiju referencu, to je znak odlučnosti”, rekao je.
Francuski mediji navode da se kod Macrona vjerojatno radilo o subkonjunktivalnom krvarenju, odnosno puknuću krvne žile u oku.
To je bezopasno, bezbolno i ne utječe na vid. Također ne uzrokuje trajna oštećenja oka, a obično nestaje unutar dva tjedna.
Ponekad se javlja nakon snažnog kihanja ili kašljanja, ili ako osoba dodiruje ili trlja oko. Osobe s dijabetesom i povišenim krvnim tlakom izloženije su ovom stanju.
Iako sunčane naočale nisu potrebne za zaštitu vida, osobe koje imaju ovo stanje mogu ih nositi kako bi izbjegle privlačenje pozornosti.
Macron se "odlučio za ovaj stil iz estetskih razloga, jer je javna osoba”, rekao je liječnik i medijski komentator Jimmy Mohamed za francusku televiziju RTL.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas