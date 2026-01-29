neraskidive veze
Zašto se izraelske taktike pojavljuju na ulicama Minnesote
Tijekom posljednjih nekoliko tjedana tisuće saveznih službenika za provođenje zakona raspoređene su u Minneapolisu. Snimke prikazuju imigracijske agente kako iskaču iz neoznačenih kombija, ruše prosvjednike na tlo, koriste suzavac te razbijaju prozore kako bi izvukli ljude iz njihovih automobila.
Istaknuti dužnosnici administracije Donalda Trumpa branili su takav pristup unatoč snažnom lokalnom otporu. Kada su savezni agenti u subotu ubili prosvjednika Alexa Prettija, ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem brzo ga je optužila za „domaći terorizam“.
Promatračima sukoba u Izraelu i Palestini ovi prizori mogu djelovati zastrašujuće poznato. Ta sličnost možda nije slučajna.
Video of ICE threatening a protester in Minneapolis -— Not Your Average Liberal (@NotAvgLiberal) January 28, 2026
“You raise your voice…”
“I erase your voice”
ICE Nazi - Edgar Gonzales. pic.twitter.com/nrfIvSOWmZ
Bliski odnosi američkih imigracijskih vlasti s izraelskom vladom
Tijekom posljednja dva desetljeća američke imigracijske vlasti održavale su bliske odnose s izraelskom vladom. Ta suradnja uključivala je putovanja visokih američkih dužnosnika za provođenje zakona po Izraelu, zajedničke obuke imigracijskih službenika te prijenose tehnologije koji su sofisticirane nadzorne sposobnosti stavili u ruke Imigracijske i carinske službe (ICE). Rezultat je sve izraženije preklapanje načina razmišljanja i djelovanja sigurnosnih agencija u Izraelu i Sjedinjenim Državama.
I've been sent video from the end of the ICE raid at the Zipps on 32nd and Shea.— Zach Buchanan (@ZHBuchanan) January 27, 2026
It shows protesters -- on the sidewalk, impeding no one -- getting drive-by maced by an ICE agent from a truck as it rolls away down the road.
Hard to see how such tactics are justifiable. pic.twitter.com/dZYDCdO2mg
"Primarni fokus te suradnje je sprječavanje terorističkih napada — nužan, ali problematičan cilj. No kako je Trumpova administracija sve češće suzbijanje neregularne imigracije počela predstavljati kao novu vrstu rata protiv terorizma, te je protuterorističke taktike primijenila na sve veći broj ljudi unutar SAD-a. Ta promjena, koja je izazvala otpor unatoč širokoj javnoj podršci borbi protiv ilegalne imigracije, Amerikancima sada pruža uvid u način na koji izraelska vojska djeluje na Zapadnoj obali", smatra Josh Paul, bivši voditelj Ureda za transfere naoružanja u State Departmentu.
„Postoje neke zapanjujuće paralele“, rekao je Paul. „Imate jedinice sigurnosnih snaga koje se nameću lokalnim vlastima i policiji, provode kontrolne točke, pritvaranja, uključujući i djece […] i čini se da djeluju gotovo potpuno nekažnjeno.“
Dvadesetogodišnji odnos
Kada se Bill Ayub vratio s putovanja u Izrael, bio je impresioniran — ali i pomalo zabrinut. Izraelski nadzorni softver „znatno je invazivniji nego ono što biste vidjeli u SAD-u“, rekao je bivši šerif okruga Ventura za Jewish Currents 2022. godine. Upotreba sile pri uhićenjima bila je „šokantna“. „Bilo je kao: ‘Čekaj, vi to smijete?’ […] Mi bismo zbog toga završili u zatvoru da smo to učinili ovdje.“
Many of the tactics being used in ICE’s current operations are violating the 1st, 2nd, and 4th Amendments of the Constitution.— Senator Angus King (@SenAngusKing) January 25, 2026
The most extreme actions of these masked agents are not only unprofessional and unnecessary, they are proving to be deadly. pic.twitter.com/te966ZQgqs
Ayub je jedan od stotina visokorangiranih američkih policijskih dužnosnika koji su tijekom posljednja dva desetljeća, uz pomoć neprofitnih organizacija poput Anti-Defamation Leaguea (ADL) i Jewish Institute for National Security of America (JINSA), posjećivali Izrael i sastajali se s izraelskim sigurnosnim službama. Javnih informacija o tim putovanjima, koja su usmjerena na borbu protiv terorizma, malo je. No program jedne delegacije ADL-a iz 2016. pokazuje da su sastanci bili planirani u ozloglašenom zatvoru i u Hebronu, segregiranom gradu na Zapadnoj obali.
Javno dostupni podaci pokazuju da su dužnosnici ICE-a sudjelovali u osam putovanja u organizaciji ADL-a između 2013. i 2016. godine. Joseph Harhay, sadašnji pomoćnik šefa Carinske i granične policije (CBP), sudjelovao je na JINSA-inom putovanju još 2018, kako piše Responsible Statecraft.
Bush osnovao ICE 2003. godine
Ta privatno financirana putovanja samo su jedan aspekt odnosa. Administracija Georgea W. Busha osnovala je ICE i CBP 2003. godine, prilikom reorganizacije savezne vlade nakon napada 11. rujna. Te su agencije, koje djeluju u okviru Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS), postale dio šireg državnog napora u borbi protiv terorizma. „ICE je rastao zajedno s globalnim ratom protiv terorizma“, rekao je Anthony Aguilar, umirovljeni časnik američke vojske i aktivist.
Kongres je brzo potražio pomoć u inozemstvu, uspostavivši ured DHS-a usmjeren ponajprije na učenje od izraelskih dužnosnika. „Mislim da možemo puno naučiti od drugih zemalja, posebno Izraela, koji, nažalost, ima dugu povijest priprema i odgovora na terorističke napade“, rekla je tada senatorica Susan Collins (republikanka iz Mainea).
Od tada su agenti ICE-a i CBP-a razvili bliske odnose s izraelskim kolegama, razmjenjujući iskustva o taktikama i tehnologiji. DHS je organizirao konferencije s izraelskim sigurnosnim dužnosnicima, održavao zajedničke obuke, pa čak i dodjeljivao stipendije izraelskim službenicima za istraživanja, primjerice o suzbijanju nasilnog ekstremizma, prema riječima bivšeg visokog dužnosnika DHS-a.
If breaking a taillight on an ICE vehicle is justification for being shot & killed execution style, then that should also apply to inciting a deadly insurrection, right MAGA? https://t.co/NqCsgbffhx— Canada Hates Trump (@AntiTrumpCanada) January 29, 2026
"Zašto stranoj vladi dajemo novac za ove?"
Taj je dužnosnik rekao da su neke taktike koje su preporučali izraelski stručnjaci graničile s rasnim i etničkim profiliranjem. Prisjetio se kako je jedan visoki kolega pitao: „Zašto stranoj vladi dajemo novac za ovo? Zašto se Ministarstvo domovinske sigurnosti time uopće bavi?“
Prema Aguilaru, službenici ICE-a redovito su sudjelovali u obukama zajedno s izraelskom policijom, a on je osobno svjedočio nekima od njih u Izraelskom nacionalnom centru za urbanu obuku dok je služio u vojsci. (Bivši visoki dužnosnik DHS-a potvrdio je da se takve obuke često održavaju; DHS nije odgovorio na zahtjev za komentar.)
Prijenos tehnologije također je bio ključan dio suradnje. Djelomično je to posljedica bliskih veza između vojske i industrije nadzorne tehnologije u obje zemlje. Izraelska vojska, primjerice, koristi softver američkih tvrtki poput Palantira, koji surađuje i s ICE-om.
ICE kupovao alate za hakiranje mobitela
ICE je pak kupovao napredne alate za hakiranje mobitela od kontroverznih izraelskih tvrtki poput Cellebritea i Paragona. Ti su alati omogućili ICE-u da izgradi ono što kritičari nazivaju nadzornom „mrežom“, prikupljajući podatke o velikom dijelu američke javnosti, uključujući i državljane SAD-a.
Police forensic tools like Cellebrite UFED can extract data from many locked phones without the passcode as this real demo shows. It works on lots of Androids and older iPhones— Gav Josie 🏴 (@Gavjosie) January 29, 2026
Assume the police has ways around locks in many cases 🔓📱 pic.twitter.com/zLOEvCd0c4
Nije jasno je li američka vlada izravno olakšala te transfere nadzorne tehnologije. No poznato je da američki dužnosnici žele poticati takvu suradnju. Od 2015. godine Program za binacionalna industrijska istraživanja i razvoj (BIRD) povezuje DHS i izraelsko Ministarstvo nacionalne sigurnosti s ciljem razvoja „naprednih tehnologija za potrebe domovinske sigurnosti“. Godine 2022. administracija Joea Bidena pokrenula je još jednu inicijativu za jačanje suradnje između DHS-a i izraelske Nacionalne uprave za kibernetičku sigurnost.
Neke sličnosti možda su jednostavno posljedica dugogodišnjih bliskih odnosa američkih i izraelskih dužnosnika. Ministrica Kristi Noem, primjerice, prošle se godine sastala s izraelskim ministrom nacionalne sigurnosti Itamarom Ben Gvirom, kontroverznim političarem koji dijeli njezinu sklonost politici oštrog nadzora.
Dio paralela nema izravne veze s američko-izraelskim odnosima. Izraelska vojska, primjerice, pokazala je manjak discipline i borbene spremnosti tijekom rata u Gazi, što neki stručnjaci pripisuju lošoj obuci i brzom širenju broja aktivnih pripadnika. ICE se suočava sa sličnim problemima discipline zbog naglog rasta pod Trumpovom administracijom, koja je proračun agencije povećala za oko 200 posto i u manje od godinu dana više nego udvostručila broj službenika na više od 20.000. (Samo u Minnesotu poslano je 3.000 službenika ICE-a i CBP-a.)
"Sve je pomalo stihijski"
„Sve je pomalo stihijski. Očito ne djeluju prema standardnim operativnim procedurama“, rekao je Aguilar, koji je ovog tjedna promatrao prosvjede u Minneapolisu i radio kao vojni ugovaratelj u Gazi tijekom rata. „Upravo tako djeluju Izraelske obrambene snage u Gazi.“
Naravno, događaji u Minneapolisu izazvali su reakciju koju administracija teško može ignorirati. Predsjednik Trump već je posljednjih dana počeo mijenjati pristup, degradiravši kontroverznog zapovjednika CBP-a i poslati svog „cara granice“ Toma Homana da nadgleda operacije s ciljem smirivanja situacije. Trump je čak promijenio retoriku o ubojstvu dvoje američkih državljana od strane ICE-a, nazvavši oba incidenta „strašnima“.
No, s obzirom na opseg američko-izraelske sigurnosne suradnje i Trumpovu želju za brzim deportacijama, Minnesota možda neće biti posljednja savezna država koja će svjedočiti primjeni takvih taktika — i tehnologija — na svojim ulicama. „Ništa od ovoga me ne iznenađuje“, rekao je bivši visoki dužnosnik DHS-a, dodavši da se još uvijek nada kako bi unutarnji pritisak mogao potaknuti promjenu smjera administracije. „Pomalo sam šokiran da ljudi tek sada povlače ove usporedbe.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare