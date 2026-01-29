Zašto se izraelske taktike pojavljuju na ulicama Minnesote

Kada se Bill Ayub vratio s putovanja u Izrael, bio je impresioniran — ali i pomalo zabrinut. Izraelski nadzorni softver „znatno je invazivniji nego ono što biste vidjeli u SAD-u“, rekao je bivši šerif okruga Ventura za Jewish Currents 2022. godine. Upotreba sile pri uhićenjima bila je „šokantna“. „Bilo je kao: ‘Čekaj, vi to smijete?’ […] Mi bismo zbog toga završili u zatvoru da smo to učinili ovdje.“