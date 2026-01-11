Bivši štrajkaši glađu poslali hitan apel britanskoj vladi: "Provodite sustavnu represiju"

Mi, dolje potpisani, danas vam se obraćamo kao preživjeli državnog nasilja. Kolektiv smo bivših štrajkaša glađu iz Palestine, Irske i zaljeva Guantánamo. Štrajkovi glađu završavaju samo kada vlast intervenira – ili kada ljudi umru. Kroz bol, trajna oštećenja i gledajući kako naši suborci padaju, naučili smo kako se države ponašaju kada zatvorenici nemaju drugog izbora nego uskratiti si jedino pravo koje im je preostalo: hranu, prenosi apel bivših štrajkaša glađu i političkih zarobljenika iz Palestine, Irske i Guantánama Al Jazeera.