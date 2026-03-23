Zbog "hitnog slučaja" obustavljeni svi letovi na aerodromu u New Yorku

REUTERS/Shannon Stapleton

Zrakoplov Air Canada Expressa koji je letio iz Montreala sudario se s vozilom na zemlji prilikom slijetanja u zračnu luku LaGuardia u New Yorku, pokazuju podaci web-stranice za praćenje letova FlightRadar24

Američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) izdala je zabranu polijetanja za sve zrakoplove u toj zračnoj luci do 05:30 GMT (6,30 po srednjoeuropskom vremenu).

U obavijesti FAA navedeno je kako je razlog obustave prometa u zračnoj luci hitan slučaj te da postoji velika vjerojatnost produljenja mjere, bez navođenja detalja.

U zasebnoj obavijesti pilotima, FAA je navela da bi zračna luka mogla biti zatvorena do 18:00 GMT (19 sati po srednjoeuropskom vremenu).

Neprovjerene snimke na društvenim mrežama pokazale su oštećenje nosa zrakoplova. Reuters nije mogao odmah potvrditi autentičnost snimke.

Air Canada, FAA i vatrogasna postrojba New Yorka nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar.