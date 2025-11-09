Zbog potpore Putinu, Arena di Verona otkazala nastupe ruskome opernom pjevaču

Abdrazakov je trebao nastupiti u Mozartovoj operi "Don Giovanni" u Veronskome filharmonijskom kazalištu od 18. do 25. siječnja. Zaklada za borbu protiv korupcije, koju je utemeljio pokojni ruski oporbeni vođa Aleksej Navaljni ovaj je tjedan pozvala na njegovo isključenje zbog javne potpore Putinu. Zaklada Arena di Verona, koja upravlja kazalištem u četvrtak je u kratkoj poruci na svojoj internetskoj stranici odgovorila da Abdrazakov neće nastupiti, no nije navela razlog.