neovisne analize potvrdile
Julija Navaljna otkrila nove dokaze o muževoj smrti: “Aleksej je ubijen”
Julija Navaljna, udovica pokojnog ruskog oporbenog čelnika Alekseja Navaljnog, izjavila je u srijedu da su inozemni laboratorijski testovi bioloških uzoraka dobivenih od njezina supruga potvrdili da je bio otrovan.
Navaljna objavila videoporuku
„Još u veljači 2024. uspjeli smo pribaviti i sigurno prenijeti u inozemstvo biološke uzorke Alekseja. Laboratoriji u dvjema zemljama neovisno su testirali te uzorke. Ti su laboratoriji u dvjema različitim zemljama došli do istog zaključka: Aleksej je ubijen. Točnije, bio je otrovan“, kazala je.
Navaljni (47) iznenada je umro u veljači 2024. u zatvoru iznad Arktičkog kruga, čime je ruska oporba ostala bez svojeg najkarizmatičnijeg vođe.
BREAKING: Alexei Navalny’s wife just announced that two laboratories, independent of each other, concluded that Alexei Navalny was poisoned to death.— Brian Krassenstein (@krassenstein) September 17, 2025
I stand by what I said about Putin. pic.twitter.com/TRkKAxuX0G
Služio je kaznu od više od 30 godina zatvora na temelju optužbi za koje su on i Europska unija tvrdili da su politički motivirane, s ciljem gušenja njegove kritike ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Službeno: Preminuo od "kombinacije bolesti"
Gotovo desetljeće Navaljni je bio Putinov najuporniji domaći kritičar. U kolovozu 2020. pao je u medicinski induciranu komu nakon što je otrovan nervnim agensom novičokom — napadom za koji su njegovi pristaše tvrdili da stoji iza Kremlj. Oporavio se u Njemačkoj, ali kad se 2021. vratio u Moskvu, vlasti su ga odmah uhitile.
Prošle godine Navaljna je odbacila tvrdnje ruskih istražitelja da je Navaljni umro od „kombinacije bolesti“, inzistirajući da će se boriti za kaznenu istragu njegova, kako je naziva, ubojstva, dok će njegov tim nastaviti provoditi vlastitu neovisnu istragu.
This is a punishment cell in the prison in Kharp, where Alexei Navalny was dying. The photos were taken right after his body was carried out. He had been lying here on the floor, vomiting, screaming in pain. The prison guards, instead of saving him, left him here, locked the bars… pic.twitter.com/8OCUNw17hp— Maria Pevchikh (@pevchikh) September 17, 2025
Pojedinosti posljednjih dana Alekseja Navaljnog
U videu je Navaljna također iznijela pojedinosti o posljednjim danima svog supruga, pozivajući se na svjedočanstva zaposlenika kaznene kolonije, koje BBC nije mogao provjeriti.
Prema njezinim riječima, na dan kada je umro, Navaljni je izveden u šetnju, ali mu je pozlilo. Kada je vraćen u ćeliju, „legao je na pod, privukao koljena i počeo stenjati od boli... zatim je počeo povraćati“.
„Aleksej je imao konvulzije... zatvorski čuvari gledali su njegovu agoniju kroz prozor na vratima ćelije“, rekla je, citirajući navodna svjedočanstva.
Hitna pomoć nije pozvana odmah
Hitna pomoć nije pozvana sve do 40 minuta nakon što mu je pozlilo, navela je njegova udovica, a ubrzo nakon toga je preminuo. Zatvorske vlasti kasnije su njegovoj majci Ljudmili rekle da je njezin sin umro od „sindroma iznenadne smrti“.
Državni istražitelji kasnije su ustvrdili da je smrt prouzročena „medicinskim stanjem i aritmijom“.
Julija Navaljna dodala je da je Navaljni bio njezin suprug, prijatelj i najbliža osoba – te „simbol nade za bolju budućnost naše zemlje“.
„Znam da je i vama bio simbol“, rekla je uz snimke Navaljnijeva pogreba u Moskvi na kojem su se okupile tisuće ljudi unatoč upozorenjima vlasti da ne dolaze.
„Neću šutjeti. Tvrdim da je Vladimir Putin kriv za ubojstvo mog supruga, Alekseja Navaljnog... Pozivam laboratorije koji su proveli istraživanja da rezultate učine javnima.“
Kremlj "nije upoznat" s izjavama
U srijedu je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao da nije upoznat s izjavama Julije Navaljne.
Najviši europski dužnosnici izjavili su da smatraju Putina izravno odgovornim za Navaljnijevu smrt. Associated Press i The Wall Street Journal prošle su godine citirali anonimne izvore iz američkih obavještajnih službi prema kojima nije postojao „čvrst dokaz“ o Putinovoj osobnoj umiješanosti u Navaljnijevu smrt, iako nisu osporili da je on u konačnici odgovoran.
