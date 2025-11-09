Zbog političke krize u SAD-u kasne isporuke vojne opreme, pogođena i Hrvatska

U normalnim okolnostima, ti bi se procesi odvijali brzo i bez većih prijepora. No Zakon o kontroli izvoza oružja (Arms Export Control Act) nalaže da svaku veću prodaju mora pregledati i odobriti Kongres, a zbog zatvaranja vlade velik dio osoblja State Departmenta koje priprema i dostavlja te prijedloge trenutačno je na neplaćenom dopustu. To je dovelo do ozbiljnih kašnjenja u administrativnoj obradi i komunikaciji s parlamentarnim odborima, navodi Axios.