Zbog političke krize u SAD-u kasne isporuke vojne opreme, pogođena i Hrvatska

Politička kriza u Washingtonu ne pogađa samo Amerikance. Više od pet milijardi dolara vrijedne američke vojne opreme namijenjene NATO saveznicima i Ukrajini trenutno je zaustavljeno zbog blokade američke vlade, objavio je portal Axios pozivajući se na podatke iz State Departmenta. Zastoj koči isporuke HIMARS-a, Aegisa i AMRAAM-a, a među zemljama koje čekaju na isporuku nalazi se i Hrvatska.
Oglas
Prema tim navodima, situacija s isporukom oružja pokazuje kako 40 dana duga blokada i djelomični prekid rada saveznih agencija usporavaju ili potpuno zaustavljaju ključne programe i transfere. 'Ovo ozbiljno šteti i našim saveznicima i partnerima, ali i američkoj obrambenoj industriji, jer otežava isporuku ključnih vojnih kapaciteta u inozemstvo', izjavio je neimenovani dužnosnik State Departmenta.
Zastoj je, prema istom izvoru, prenosi tportal, utjecao na isporuku projektila AMRAAM, borbenih sustava Aegis te raketnih lansera HIMARS, od kojih se prvi i treći koriste u Ukrajini. Među državama čije isporuke kasne nalaze se Hrvatska, Danska i Poljska.
Oružje prodano NATO saveznicama često se preusmjerava Ukrajini
Iako nije poznato konačno odredište svih pošiljki, Axios napominje da se oružje prodano NATO saveznicama često preusmjerava za pomoć Ukrajini. Zastoj obuhvaća i prodaju oružja koju američka vlada izravno provodi s partnerskim državama, ali i odobravanje izvoznih licenci privatnim američkim proizvođačima.
U normalnim okolnostima, ti bi se procesi odvijali brzo i bez većih prijepora. No Zakon o kontroli izvoza oružja (Arms Export Control Act) nalaže da svaku veću prodaju mora pregledati i odobriti Kongres, a zbog zatvaranja vlade velik dio osoblja State Departmenta koje priprema i dostavlja te prijedloge trenutačno je na neplaćenom dopustu. To je dovelo do ozbiljnih kašnjenja u administrativnoj obradi i komunikaciji s parlamentarnim odborima, navodi Axios.
Visoki dužnosnik State Departmenta otkrio je da je u listopadu Ured za političko-vojne poslove (Bureau of Political-Military Affairs), koji je zadužen za obradu zahtjeva i nadzor izvoza oružja, radio s tek četvrtinom uobičajenog broja zaposlenih. Ukrajinske vlasti zasad nisu komentirale izvješće o kašnjenju isporuka.
Što će Hrvatska nabaviti?
Saborski Odbor za obranu jednoglasno je krajem 2024. podržao nabavu osam raketnih sustava HIMARS vrijednih gotovo 390 milijuna dolara. Ministar obrane Ivan Anušić pojasnio je tada da paket uključuje osam lansera HIMARS i 394 rakete GMLRS dometa 80 kilometara, te ostale usluge, obuku i logističku potporu neophodnu za učinkovito funkcioniranje sustava. Isporuka sustava planirana je 2028. godine, a s njim će stići i rakete.
'Radi se o nabavi HIMARS-a, sustava koji je prijeko potreban Oružanim snagama Republike Hrvatske. Naravno, ne samo zbog geostrateških okolnosti u kojima se Hrvatska treba pozicionirati, nego i zbog modernizacije i opremanja naših oružanih snaga. S tim oružjem postajemo puno kvalitetniji, operativniji, jači, precizniji i ubojitiji', rekao je Anušić 12. studenoga 2024.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas