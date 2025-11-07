BSO odbacuje izjave Anušića: "Zbog neispunjenja obveza Ministarstva na čekanju projekti vrijedni stotine milijuna eura“

Brodogradilište Specijalnih Objekata d.o.o. (BSO) odlučno odbacuje "netočne i neutemeljene izjave" ministra obrane Ivana Anušića iznesene u medijima, kojima se, kako navode iz tvrtke, pokušava diskreditirati zakonito i odgovorno postupanje njihova društva.
“BSO ispunjava sve obveze prema Republici Hrvatskoj”
BSO, član DIV Grupe, ističe kako je u proteklom desetljeću u potpunosti ispunjavao svoje ugovorne obveze prema Republici Hrvatskoj, unatoč brojnim gospodarskim i geopolitičkim izazovima.
„Zahvaljujući našem radu, Republika Hrvatska danas raspolaže suvremenim obalnim ophodnim brodovima OOB Omiš i OOB Umag, izgrađenima u potpunosti u hrvatskom brodogradilištu od strane domaćih inženjera i radnika“, poručuju iz BSO-a.
Završetak drugog ophodnog broda u roku
Podsjećaju da je prošle godine, uz suglasnost samog ministra obrane, izgradnja drugog ophodnog broda uspješno dovršena u ugovorenom roku, „na ponos BSO-a, DIV Grupe i cijele Republike Hrvatske“.
Doprinos državnom proračunu i posljedice rata u Ukrajini
Brodosplit, član DIV Grupe, dosad je uplatio više od milijardu eura poreza, doprinosa i drugih javnih davanja.
No, nakon izbijanja krize u Ukrajini i prestanka financiranja od strane banke VTB Frankfurt, država, tvrde, nije reagirala sukladno smjernicama Europske komisije o zaštiti strateških industrija.
„Zbog toga je Brodosplit ostvario gubitak od 150 milijuna eura, a cijela DIV Grupa pretrpjela više od 200 milijuna eura štete“, navodi se u priopćenju.
Zastoj projekata zbog neispunjenih obveza MORH-a
Unatoč financijskim poteškoćama, Brodosplit i BSO nastavili su s projektima od državnog interesa, uključujući program izgradnje ophodnih brodova za Hrvatsku ratnu mornaricu.
„Zbog neispunjenja ugovornih obveza Ministarstva obrane i izostanka dogovora oko kompenzacije povećanih troškova, trenutno su na čekanju projekti vrijedni stotine milijuna eura“, poručuju, dodajući da više ministarstava odgađa realizaciju ugovorenih poslova dok se situacija ne razriješi.
Podnesena kaznena prijava i poziv ministru na razgovor
Nakon višemjesečnih pokušaja mirnog rješenja, BSO je bio prisiljen podnijeti kaznenu prijavu protiv nepoznatih odgovornih osoba u Ministarstvu obrane.
„Riječ je o zakonitom i nužnom činu zaštite nacionalnog interesa, a ne o očajničkom potezu, kako to tendenciozno navodi ministar“, stoji u priopćenju.
Istovremeno, direktor BSO-a uputio je poziv ministru Anušiću da posjeti Brodosplit, obiđe pogone i brodove te se osobno uvjeri u realno stanje troškova i projekta.
„Samo otvorenim razgovorom i izravnim uvidom mogu se donositi odluke u interesu Republike Hrvatske i njezinih građana“, poručuju iz BSO-a.
Završna poruka
„Naš cilj nije sukob, već istina, pošten odnos i nastavak gradnje hrvatskih brodova u hrvatskim brodogradilištima. Umjesto političkih poruka, očekujemo da se nadležna tijela usmjere na činjenice, odgovornost i zaštitu državnih interesa“, stoji na kraju priopćenja.
DIV Grupa i njezina brodogradilišta, dodaju, ostat će posvećeni razvoju domaće industrije, tehnološkoj neovisnosti i očuvanju radnih mjesta jer – “jaka hrvatska brodogradnja znači i jaču hrvatsku državu.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
