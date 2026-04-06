prekid vatre

Zelenski ponovno predložio Rusiji prekid vatre

Hina
06. tra. 2026. 22:18
Ukraine's President Volodymyr Zelensky gestures as he speaks during a press conference in Kyiv on March 3, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Tetiana DZHAFAROVA / AFP)
AFP/TETIANA DZHAFAROVA

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak da stoji iza prijedloga upućenog Rusiji o prekidu vatre pod uvjetom da Moskva zaustavi sve napade na energetsku infrastrukturu.

Volodimir Zelenski u svom je večernjem video obraćanju rekao da je prijedlog Moskvi prenesen posredstvom Sjedinjenih Država. Također je rekao da se zajedno s američkim pregovaračima nastavlja rad na sigurnosnim jamstvima, koja je nazvao ključem trajnog mira.

"Ako je Rusija spremna zaustaviti napade na našu energetsku infrastrukturu, bit ćemo spremni odgovoriti istom mjerom", rekao je. "Ovaj prijedlog je ruskoj strani prenesen posredovanjem Amerikanaca."

Zelenskij je prošli tjedan ponudio da se za Uskrs poštuje prekid vatre pod sličnim uvjetima. Naime, većinski pravoslavne Rusija i Ukrajina Uskrs slave sljedeće nedjelje.

No, nakon novih ruskih napada rekao je da je Rusija na prijedlog odgovorila raspoređivanjem dronova Šahed iranskog dizajna. Moskva je prošli tjedan hladno reagirala na Zelenskijev prijedlog, rekavši da preferira sveobuhvatni mirovni sporazum.

U svojim izjavama u ponedjeljak, nakon što je u noćnom napadu na crnomorsku luku Odesu ubijeno troje ljudi, Zelenskij je ocijenio da se čini da Rusija nije voljna pristati na uskrsno primirje.

"Više puta smo Rusiji predlagali primirje barem za Uskrs, to posebno doba godine", rekao je. "Ali za njih su sva vremena ista. Ništa nije sveto."

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
