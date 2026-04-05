Zelenski sa Šarom u Siriji razgovarao o sigurnosnoj suradnji

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obećao je raditi na pojačanoj sigurnosti u pregovorima u nedjelju sa svojim sirijskim kolegom Ahmedom al Šarom, u vrijeme kad Kijev pokušava promovirati svoju vojnu stručnost diljem regije nakon izbijanja iranskog rata.
Volodimir Zelenski, nastavljajući svoju turneju po bliskoistočnim zemljama, rekao je da Ukrajina želi pridonijeti prehrambenoj sigurnosti u regiji.
U proteklim tjednima, Zelenski je posjetio nekoliko zemalja diljem Bliskog istoka, nudeći svoju stručnost u odbijanju napada dronovima i projektilima, koji su razvijeni tijekom četverogodišnjeg rata s Rusijom.
"Dogovorili smo se raditi zajedno da omogućimo veću sigurnost i prilike za razvoj naših društava", napisao je Zelenski na Telegramu. "Postoji veliki interes u razmjeni vojnog i sigurnosnog iskustva."
Zelenski je sirijskom čelniku Ahmedu al Šari rekao da je Ukrajina, kao veliki proizvođač žitarica, pouzdan dobavljač hrane te je došlo do „rasprave o zajedničkim prilikama za jačanje sigurnosti hrane u regiji.”
"Danas u Damasku nastavljamo svoju aktivnu ukrajinsku diplomaciju usmjerenu prema stvarnoj sigurnosti i gospodarskoj suradnji", napisao je Zelenskij na X-u.
Ovo je prvi Zelenskijev posjeti Siriji otkad su ponovno uspostavljeni diplomatski odnosi u rujnu, nakon rušenja vlasti Bašara al-Asada krajem 2024.
Tijekom Zelenskovog posjeta zaljevskim zemljama prošli vikend, Ukrajina je potpisala dugogodišnje sporazume o vojnog suradnji sa Saudijskom Arabijom i Katarom, a Zelenskij je rekao da je sličan sporazum blizu zaključivanja i s UAE-om.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
