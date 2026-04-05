Upozorenje Zelenskog: "Moramo priznati da danas nismo prioritet"
Predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da dugotrajan rat između SAD-a, Izraela i Irana prijeti opskrbi ključnim sustavima Patriot te potiče rusko gospodarstvo zbog rasta cijena nafte.
Zelenski je upozorio da produženi sukob između SAD-a, Izraela i Irana nosi rizik preusmjeravanja pozornosti Washingtona s Ukrajine, što bi Kijev moglo ostaviti s opasnim nedostatkom ključnih sustava protuzračne obrane Patriot, piše Euronews.
Ukrajini su očajnički potrebni dodatni američki sustavi Patriot kako bi se suprotstavila svakodnevnim ruskim napadima, rekao je Zelenski u intervjuu kasno u subotu u Istanbulu.
Rusko neumorno bombardiranje urbanih područja iza linije bojišta nakon sveobuhvatne invazije na Ukrajinu prije više od četiri godine usmrtilo je tisuće civila. Također je gađalo ukrajinsku energetsku infrastrukturu kako bi poremetilo industrijsku proizvodnju novorazvijenih dronova i projektila, te uskratilo civilima grijanje i tekuću vodu tijekom zime.
„Moramo priznati da danas nismo prioritet”, rekao je Zelenski. „Zato se bojim da će dug (iranski) rat značiti manje podrške za nas.”
Gubitak fokusa na Ukrajinu
Posljednji pregovori između izaslanika Moskve i Kijeva, posredovani od strane SAD-a, završili su u veljači bez ikakvog napretka. Zelenski, koji optužuje Rusiju da „pokušava razvlačiti pregovore” dok nastavlja invaziju, rekao je da Ukrajina ostaje u kontaktu s američkim pregovaračima oko mogućeg sporazuma o okončanju rata te nastavlja tražiti snažnija sigurnosna jamstva.
No, dodao je, čak i ti razgovori odražavaju širi gubitak fokusa na Ukrajinu.
Njegova najhitnija briga su sustavi Patriot — ključni za presretanje ruskih balističkih projektila — budući da Ukrajina još nema učinkovitu alternativu.
Ti američki sustavi nikada nisu isporučeni u dovoljnim količinama, rekao je Zelenski, a ako se rat s Iranom uskoro ne završi, „paket — koji ionako nije velik za nas — mislim da će iz dana u dan biti sve manji”.
„Zato se, naravno, bojimo”, dodao je.
Povezani ratovi
Zelenski je računao na europske partnere da pomognu u nabavi sustava Patriot unatoč ograničenoj ponudi i ograničenim proizvodnim kapacitetima u SAD-u.
No rat s Iranom, sada već u šestom tjednu, izazvao je potrese u globalnom gospodarstvu i zahvatio širu regiju Bliskog istoka, dodatno opteretivši već ograničene resurse, preusmjeravajući zalihe i ostavljajući ukrajinske gradove izloženijima balističkim napadima.
Za Kijev je ključni cilj oslabiti moskovsko gospodarstvo i učiniti rat preskupim. No rast cijena nafte, potaknut zatvaranjem Hormuškog tjesnaca od strane Irana, potkopava tu strategiju jer povećava prihode Kremlja od nafte i jača sposobnost Moskve da nastavi rat.
U intervjuu je Zelenski rekao da Rusija ima gospodarsku korist od rata na Bliskom istoku, navodeći djelomično ublažavanje američkih sankcija na rusku naftu.
„Rusija zbog toga dobiva dodatni novac, tako da da, imaju koristi”, rekao je.
Novi diplomatski napori
Kako bi Ukrajinu zadržao na međunarodnoj agendi, Zelenski je ponudio dijeljenje ukrajinskog ratnog iskustva sa SAD-om i saveznicima radi razvoja učinkovitih protumjera protiv iranskih napada.
Ukrajina se sve uspješnije suprotstavlja promjenjivoj uporabi iranskih dronova Shahed od strane Rusije, koristeći tehnološku domišljatost i niske troškove.
Moskva je značajno modificirala izvorni Shahed-136, preimenovan u Geran-2, povećavši njegovu sposobnost izbjegavanja protuzračne obrane i masovne proizvodnje. Ukrajina je odgovorila vlastitim inovacijama, uključujući jeftine presretačke dronove za praćenje i uništavanje dolaznih dronova.
Zelenski je rekao da je Ukrajina spremna podijeliti svoje iskustvo i tehnologiju, uključujući presretačke i pomorske dronove, sa zaljevskim arapskim državama koje su meta Irana.
Zauzvrat, te bi zemlje mogle pomoći Ukrajini „protubalističkim projektilima”, rekao je Zelenski.
Krajem ožujka, dok se rat s Iranom zaoštravao, Zelenski je posjetio zaljevske arapske države kako bi promovirao ukrajinsko iskustvo u suzbijanju dronova Shahed, što je dovelo do novih sporazuma o obrambenoj suradnji.
Zelenski je također pozicionirao Ukrajinu kao potencijalnog partnera u zaštiti globalnih trgovačkih ruta, nudeći pomoć u ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca dijeljenjem iskustava u osiguravanju pomorskih koridora u Crnom moru.
Zelenski je boravio u Istanbulu na razgovorima s predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoğanom, dan nakon što je turski čelnik razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Rekao je da su razgovarali o mirovnim pregovorima i mogućem sastanku čelnika u Istanbulu te da bi uskoro mogli biti potpisani novi obrambeni sporazumi između dviju zemalja.
Rusija pojačava proljetnu ofenzivu
Svake godine s poboljšanjem vremena Rusija pojačava svoj iscrpljujući rat. Međutim, nije uspjela zauzeti ukrajinske gradove i ostvarila je samo ograničene pomake u ruralnim područjima. Rusija kontrolira oko 20% teritorija Ukrajine, uključujući Krim, koji je zauzela 2014. godine.
Na oko 1.250 kilometara dugoj liniji bojišta koja se proteže kroz istočne i južne dijelove Ukrajine, brojčano slabiji ukrajinski branitelji pripremaju se za novu ofenzivu veće ruske vojske.
Glavni zapovjednik ukrajinskih oružanih snaga, general Oleksandr Sirskij, rekao je da su ruske snage posljednjih dana istodobno pokušale probiti obrambene linije na nekoliko strateških područja.
Jedna stvar na kojoj Zelenski inzistira i na kojoj će nastaviti inzistirati jest da teritorijalni kompromisi i odricanje od teritorija nisu opcija za Ukrajinu.
