čeka izvješće iz ženeve

Zelenski poručio Putinu: Rusija mora platiti za rat!

author
Hina
|
24. stu. 2025. 16:03
Zelenski
OZAN KOSE / AFP

Ukrajinsko izaslanstvo koje je bilo u Ženevi na pregovorima o mirovnom planu vraća se u Kijev, rekao je u ponedjeljak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, dodajući da će uskoro donijeti odluku o idućim koracima.

"Večeras očekujem cjelovito izvješće o napretku pregovora u Ženevi i glavnim naglascima naših partera", rekao je Volodimir Zelenski.

"Na osnovi tih izvješća, odredit ćemo iduće korake i tajming. Nastavit ćemo se koordinirati s Europom i drugim partnerima u svijetu."

Američki i ukrajinski pregovarači sastavili su "revidirani mirovni okvir" i planiraju idućih dana nastaviti raditi na planu za okončanje rata.

SAD je prošli tjedan iznio plan od 28 točaka i dao Ukrajini rok do četvrtka da pristane na okvir za okončanje rata.

Nakon pregovora u nedjelju nije objavljeno kako bi revidirani plan riješio sporna pitanja, kao što je pitanje kako zajamčiti ukrajinsku sigurnost od budućih ruskih prijetnji i kako financirati obnovu Ukrajine.

"Svi nastavljamo surađivati s partnerima, posebno sa SAD-om, kako bismo postigli kompromise koji će nas osnažiti a ne oslabiti", rekao je Zelenski putem video linka sa samita ukrajinskih saveznika u Švedskoj.

Zelenski je naglasio da Rusija mora platiti za rat u Ukrajini i da je odluka o korištenju zamrznute ruske imovine ključna. Zelenski bi već ovaj tjedan mogao posjetiti SAD kako bi s Trumpom razgovarao o najosjetljivijim aspektima plana, po upućenim izvorima.

Početni američki prijedlog traži od Ukrajine da prepusti još teritorija, prihvati ograničenja za svoju vojsku i odrekne se ambicija da uđe u NATO, što su ruski zahtjevi koje Ukrajina odbija.

Europski saveznici ističu da oni nisu sudjelovali u izradi originalnog plana. Objavili su protuprijedlog koji predviđa blaže teritorijalne ustupke i uključuje američko sigurnosno jamstvo u stilu NATO-a bude li Ukrajina napadnuta.

Teme
SAD Ukrajina Volodimir Zelenski mirovni plan sigurnosna jamstva

