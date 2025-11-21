Oglas

ODGOVOR NA AMERIČKI PLAN

Zelenski se obratio naciji: Neću izdati interese svoje zemlje

Hina
21. stu. 2025. 16:52
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je u petak da će predložiti "alternative" američkom planu za okončanje sukoba s Rusijom poručivši da neće izdati nacionalne interese svoje zemlje.

U video izjavi pozvao je Ukrajince da ostanu ujedinjeni u onome što je opisao kao jedan od najtežih trenutaka u povijesti zemlje, dodajući da očekuje veći politički pritisak tijekom sljedećeg tjedna.

Zelenski je rekao da će konstruktivno surađivati ​​sa SAD-om na mirovnom planu za okončanje rata Ukrajine s Rusijom  i da će predložiti "alternative" američkom planu za okončanje sukoba, koji se općenito smatra vrlo povoljnim za Moskvu, obećavajući da neće "izdati interese" Ukrajine.

"Iznijet ću argumente, uvjeravat ću, predložit ću alternative", rekao je Zelenski u video obraćanju naciji, obećavajući da neće "izdati" Ukrajinu.

Ukrajina riskira gubitak američke podrške zbog washingtonskog plana za okončanje rata s Rusijom, upozorio je.

„Ukrajina bi se mogla suočiti s vrlo teškim izborom: gubitkom dostojanstva ili rizikom gubitka ključnog partnera“, rekao je Zelenski u video obraćanju naciji.

SAD američki plan donald trump rat u ukrajini ukrajina volodimir zelenski

