Zelenski potvrdio održavanje novih trilateralnih pregovora

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, Dmytro Lytvyn, potvrdio je da će se sljedeći krug pregovora između Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država održati 17. i 18. veljače u Ženevi, objavila je European Pravda.
Odgovarajući na upit novinara o terminu i mjestu sastanka, Lytvyn je rekao kako se ukrajinsko izaslanstvo trenutačno priprema za pregovore. “Da, prema trenutačnim informacijama, ukrajinska delegacija se priprema”, poručio je, dodavši kako će više detalja uskoro iznijeti tajnik Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu Ukrajine Rustem Umerov.
Peskov također najavio novi krug pregovora
I glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov ranije je izjavio da će se novi krug trilateralnih razgovora o okončanju ruske agresije na Ukrajinu održati u Švicarskoj 17. i 18. veljače, ne precizirajući dodatne pojedinosti.
Predsjednik Zelenski prethodno je naveo da je idući krug pregovora planiran za 17. ili 18. veljače te da bi se trebao održati u Sjedinjenim Državama, iako ruska strana u tom trenutku još nije bila potvrdila sudjelovanje. Peskov je tada kazao da očekuje skori nastavak pregovora između Ukrajine i Rusije, bez iznošenja detalja, piše Ukrainska pravda.
U večernjem obraćanju 12. veljače Zelenski je istaknuo da je ukrajinska strana spremna na novi sastanak s ruskom delegacijom radi pronalaska rješenja za rat koji je pokrenula Moskva.
Prema priopćenju objavljenom nakon trilateralnih razgovora održanih 4. i 5. veljače u Abu Dhabiju, izaslanstva SAD-a, Ukrajine i Rusije raspravljala su o načinima provedbe primirja te nadzoru prekida neprijateljstava. Nakon tih razgovora Washington i Moskva dogovorili su nastavak vojnog dijaloga na visokoj razini.
