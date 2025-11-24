Oglas

predsjednik parlamenta

Ovo su ukrajinske "crvene linije": “Agresor mora u potpunosti platiti za rat"

N1 Info
24. stu. 2025. 11:15
mapa ukrajine
X / Institute for the Study of War

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio se švedskom parlamentu putem videolinka, poručivši da se Ukrajina nalazi u “kritičnom trenutku” i da “blisko surađuje sa SAD-om i drugim europskim partnerima na definiranju koraka” za okončanje rata.

"Pravno priznanje onog što je ukrao"

Zelenski je upozorio da ruski predsjednik Vladimir Putin želi “pravno priznanje onoga što je ukrao, rušenje principa teritorijalnog integriteta i suvereniteta”. “On to ne želi samo od Ukrajine, nego od cijelog svijeta, i to je vrlo opasno”, rekao je.

Istaknuo je da su ukrajinski pregovarači dosad uspjeli zadržati “vrlo osjetljive točke” na pregovaračkom stolu, uključujući oslobađanje svih ukrajinskih ratnih zarobljenika i povrat otete ukrajinske djece.

Šef ukrajinskog parlamenta: Nećemo priznati rusku okupaciju teritorija i nećemo odustati od NATO-a

No dodao je da preostaje još puno posla te pozvao na donošenje odluke o korištenju zamrznute ruske imovine.
“Agresor mora u potpunosti platiti za rat koji je započeo”, poručio je zastupnicima.

U odvojenom obraćanju na summitu Krimske platforme u Švedskoj, Zelenski je naglasio da Kijev radi na kompromisima u sklopu američkih prijedloga, ali isključivo na rješenjima koja će “ojačati, a ne oslabiti Ukrajinu", piše Index.

Crvene linije

Predsjednik ukrajinskog parlamenta Ruslan Stefanjuk, koji također sudjeluje na summitu, rekao je da planovi Ukrajine za članstvo u Europskoj uniji i NATO-u moraju biti sastavni dio sigurnosnih jamstava i svakog mirovnog dogovora.

Kao ukrajinske “crvene linije” naveo je: nikakvo formalno priznanje okupiranih teritorija, nikakva ograničenja obrambenih snaga i nikakva ograničenja budućih međunarodnih saveza Ukrajine.

Teme
rat u ukrajini ukrajina volodimir zelenski

