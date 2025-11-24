Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio se švedskom parlamentu putem videolinka, poručivši da se Ukrajina nalazi u “kritičnom trenutku” i da “blisko surađuje sa SAD-om i drugim europskim partnerima na definiranju koraka” za okončanje rata.
"Pravno priznanje onog što je ukrao"
Zelenski je upozorio da ruski predsjednik Vladimir Putin želi “pravno priznanje onoga što je ukrao, rušenje principa teritorijalnog integriteta i suvereniteta”. “On to ne želi samo od Ukrajine, nego od cijelog svijeta, i to je vrlo opasno”, rekao je.
Istaknuo je da su ukrajinski pregovarači dosad uspjeli zadržati “vrlo osjetljive točke” na pregovaračkom stolu, uključujući oslobađanje svih ukrajinskih ratnih zarobljenika i povrat otete ukrajinske djece.
Šef ukrajinskog parlamenta: Nećemo priznati rusku okupaciju teritorija i nećemo odustati od NATO-a
No dodao je da preostaje još puno posla te pozvao na donošenje odluke o korištenju zamrznute ruske imovine.
“Agresor mora u potpunosti platiti za rat koji je započeo”, poručio je zastupnicima.
NEW: US and Ukrainian officials indicated that the initially reported US-proposed 28-point peace plan is not final and is currently undergoing changes.— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) November 24, 2025
More Key Takeaways:
European leaders are reportedly working on a counterproposal to the initial US-proposed 28-point peace… pic.twitter.com/J0G2UdrznV
U odvojenom obraćanju na summitu Krimske platforme u Švedskoj, Zelenski je naglasio da Kijev radi na kompromisima u sklopu američkih prijedloga, ali isključivo na rješenjima koja će “ojačati, a ne oslabiti Ukrajinu", piše Index.
Map shows how European countries differ in their reactions to Trump’s 28-point peace plan for Ukraine. pic.twitter.com/xUgj5uDNwT— Xavi Ruiz (@xruiztru) November 24, 2025
Crvene linije
Predsjednik ukrajinskog parlamenta Ruslan Stefanjuk, koji također sudjeluje na summitu, rekao je da planovi Ukrajine za članstvo u Europskoj uniji i NATO-u moraju biti sastavni dio sigurnosnih jamstava i svakog mirovnog dogovora.
Kao ukrajinske “crvene linije” naveo je: nikakvo formalno priznanje okupiranih teritorija, nikakva ograničenja obrambenih snaga i nikakva ograničenja budućih međunarodnih saveza Ukrajine.
