Zelenski: Rusija je odbacila božićno primirje u zamjenu za mučenje ukrajinskih gradova

N1 Info
27. pro. 2025. 20:39
Darren Calabrese / REUTERS

Volodimir Zelenski zahvalio je svom kanadskom kolegi Marku Carneyju nakon današnjeg sastanka dvojice čelnika u Halifaxu, u Novoj Scotiji.

Kanadski premijer Carney osudio je najnoviju seriju ruskih zračnih napada na Ukrajinu kao činove "barbarstva" ubrzo nakon Zelenskog dolaska.

Ukrajinski predsjednik je na Telegramu objavio: "Rusija nastavlja mučiti naše gradove i ljude. Moskva je čak odbacila prijedloge za božićno primirje i eskalira brutalnost raketnih i napada dronovima.

Kanadski paket pomoći

"Ovo je jasan signal kako oni tamo stvarno gledaju na diplomaciju. Do sada se to ne shvaća dovoljno ozbiljno", prenosi Sky.

Zelenski također zahvaljuje Kanadi na novom paketu pomoći od 2,5 milijardi dolara koji je ranije najavljen: "Važno je da imamo zajedničke stavove o mnogim ključnim pitanjima."

