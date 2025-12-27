Zelenski: Rusija je odbacila božićno primirje u zamjenu za mučenje ukrajinskih gradova

Volodimir Zelenski zahvalio je svom kanadskom kolegi Marku Carneyju nakon današnjeg sastanka dvojice čelnika u Halifaxu, u Novoj Scotiji.
Kanadski premijer Carney osudio je najnoviju seriju ruskih zračnih napada na Ukrajinu kao činove "barbarstva" ubrzo nakon Zelenskog dolaska.
Ukrajinski predsjednik je na Telegramu objavio: "Rusija nastavlja mučiti naše gradove i ljude. Moskva je čak odbacila prijedloge za božićno primirje i eskalira brutalnost raketnih i napada dronovima.
Canadian PM Mark Carney meets with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy and condemns Russia's "barbaric" overnight attack on Kyiv.— Sky News (@SkyNews) December 27, 2025
Zelenskyy adds that "this shows that Putin doesn't want peace... We want peace. He's a man of war"
Kanadski paket pomoći
"Ovo je jasan signal kako oni tamo stvarno gledaju na diplomaciju. Do sada se to ne shvaća dovoljno ozbiljno", prenosi Sky.
Zelenski također zahvaljuje Kanadi na novom paketu pomoći od 2,5 milijardi dolara koji je ranije najavljen: "Važno je da imamo zajedničke stavove o mnogim ključnim pitanjima."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
