Zelenski optužio saveznike: Gubimo vrijeme!

Volodimir Zelenski sljedeći će tjedan na sastanku u Ujedinjenim narodima u New Yorku pozvati Donalda Trumpa da uvede sankcije Rusiji, poručivši pritom ukrajinskim saveznicima da prestanu “gubiti vrijeme”.
Volodimir Zelenski rekao je da očekuje nove sankcije ako Vladimir Putin odbije izravne razgovore ili pristane na primirje. “Ako se rat nastavi i ne bude pomaka prema miru, očekujemo sankcije”, naglasio je.
Trump je više puta prijetio akcijama protiv Rusije, no zasad nije ništa poduzeo. Prošlog je tjedna poručio da su SAD spremne uvesti “velike sankcije” – ali tek nakon što se sve članice NATO-a slože prestati kupovati rusku naftu i uvedu carine Kini, još jednom velikom uvozniku.
Govoreći novinarima u Kijevu, među kojima je bio i Guardian, Zelenski je izrazio nezadovoljstvo tempom događaja. Rekao je da povezivanje mogućih američkih sankcija s europskim potezima znači “usporavanje pritiska na Putina”.
“Predsjednik Trump očekuje snažnu akciju Europe. Mislim da gubimo mnogo vremena ako sankcije nisu uvedene ili ako se ne poduzmu koraci koje itekako očekujemo od njega [Trumpa]”, rekao je Zelenski u svom predsjedničkom uredu.
Trumpovi bliski saveznici, Mađarska i Slovačka, odbili su prekinuti energetske veze s Moskvom te su posljednje dvije članice EU-a koje još uvijek kupuju rusku naftu preko naftovoda Družba. Ukrajina ga je prošlog mjeseca bombardirala, što je izazvalo bijes mađarskog premijera Viktora Orbána.
Zelenski je rekao da želi da “cijela Europa” uvede sankcije. Dodao je kako Trump može “pogurati” europske zemlje da učine više te da bi Slovačka, čija je vlada proruski orijentirana, vjerojatno reagirala na američki pritisak. “Svi gledaju prema Sjedinjenim Državama”, istaknuo je.
Ponovio je spremnost na sastanak s Putinom u bilo kojem formatu – jedan na jedan ili “trilateralno”, uz američkog predsjednika za stolom. Kremlj, međutim, tvrdi da se “temeljni uzroci” sukoba moraju riješiti prije takvog susreta, aludirajući na kapitulaciju Ukrajine.
Tijekom posjeta New Yorku Zelenski će također tražiti pojašnjenje koje sigurnosne garancije SAD može dati kao dio mirovnog dogovora. Rekao je da je britanski premijer Keir Starmer to pitanje otvorio s Trumpom tijekom njegova državnog posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu i razgovora u Chequersu.
Zelenski je dodao kako će se njegova supruga Olena “najvjerojatnije” sastati s Melanijom Trump u New Yorku te razgovarati o povratku ukrajinske djece koju je Rusija otela. Američka prva dama smatra se sklonijom Kijevu od samog predsjednika, koji je Zelenskog kritizirao tijekom njihova sastanka u veljači u Ovalnom uredu.
Njihov posljednji susret u Bijeloj kući, u kolovozu, bio je uspješniji – pridružili su im se i brojni europski čelnici, uključujući Starmera. Sljedeći tjedan bilateralni susret održat će se u sjeni provokativnih ruskih akcija u Europi: tri su ruska borbena zrakoplova u petak povrijedila estonski zračni prostor.
