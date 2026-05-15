Zelenski bjesni na Moskvu nakon napada: "Ovako se Rusija nikada ne može normalizirati"

Ukrajina je također izvela napade dronovima na Rusiju. Četvero ljudi, uključujući jedno dijete, poginulo je u petak u napadu na ruski grad Rjazanj, u kojem su oštećene višestambene zgrade i pogođeno neimenovano industrijsko poduzeće, rekao je regionalni guverner. Ukrajina je potvrdila da je pogodila rusku rafineriju nafte u Rjazanju.