RAT ULAZI U PETU GODINU
Mobilizacija ili mirovni pregovori: Što želi Vladimir Putin?
Američko-izraelski rat protiv Irana i dalje odvlači pažnju od ruskog rata protiv Ukrajine. Kijev se boji da će dobiti manje američkog oružja i priprema se za činjenicu da će morati izdržati još nekoliko godina. U međuvremenu, Moskva profitira od globalnog rasta cijena nafte i plina.
To je jedna strana stvarnosti u proljeće 2026. godine. Druga je, piše Deutsche Welle, de facto zastoj na bojišnici. Dok nijedna strana trenutno ne može ostvariti veće teritorijalne dobitke, Ukrajina sve više napada objekte naftne transportne infrastrukture duboko u Rusiji. Kremlj sve češće privremeno isključuje mobilni internet u Rusiji, a popularnost predsjednika Vladimira Putina i dalje je u padu.
Što sve to znači i u kojem se smjeru kreće ovaj rat u petoj godini od početka sveopće invazije? Zapadni stručnjaci i vojni analitičari, s kojima je DW razgovarao na marginama Kijevskog sigurnosnog foruma krajem travnja, smatraju da se bliži stvarni kraj rata, a kao jedan od razloga navode američke kongresne izbore.
U Rusiji strah od nove mobilizacije
S obzirom na situaciju na prvoj crti bojišnice u Ukrajini, međunarodni stručnjaci već tjednima nagađaju da bi Putin mogao, kao u jesen 2022., najaviti novu mobilizaciju. Čak ni ukrajinski vojni izvori, na koje se nedavno pozvao predsjednik Volodimir Zelenski, to ne isključuju.
Evelyn Farkas s McCain instituta na Državnom sveučilištu Arizona, međutim, ne vjeruje u sveobuhvatnu mobilizaciju u Rusiji. Farkas, koja je za vrijeme mandata američkog predsjednika Baracka Obame obnašala visoku dužnost u Pentagonu, ukazuje na probleme u ruskom gospodarstvu koji će u tome, po njezinom mišljenju, spriječiti šefa Kremlja.
Ukrajina se više ne boji nedostatka američkog oružja
Unatoč situaciji u Perzijskom zaljevu, Kurt Volker, bivši posebni izaslanik za Ukrajinu u američkom State Departmentu tijekom prve administracije Donalda Trumpa, smatra da je Ukrajina danas u jačem položaju nego prije. Po njegovom mišljenju, Kijev je značajno smanjio ovisnost o zapadnom oružju, sama Ukrajina, prema Volkeru, pokriva "60 do 70 posto" svojih potreba i može, kako kaže, nastaviti borbu čak i ako SAD preko Europljana obustavi isporuke oružja.
Prije godinu dana Volodimir Zelenski se, tijekom svog posjeta SAD-u, bojao da bi Ukrajina mogla izgubiti rat ako ne bude američke podrške. Prema Volkeru, to više nije slučaj. Istovremeno, napominje da Washington više ne može jamčiti Kijevu isporuku važnih projektila za sustav protuzračne obrane Patriot u trenutnom dometu do kraja godine. Bivši stalni predstavnik SAD-a pri NATO-u to povezuje s Trumpovim "prioritetima", odnosno s ratom protiv Irana.
Farkas: Zelenski će izdržati Trumpov pritisak
Ukrajinski predsjednik nedavno je izjavio da očekuje da će do jeseni biti pod sve većim pritiskom Trumpove administracije. Trump želi da Ukrajina prihvati ruske uvjete za prekid vatre, posebno povlačenje ukrajinskih trupa iz dijela Donbasa koji kontrolira Kijev.
Evelyn Farkas uvjerena je da će Ukrajina uspješno izdržati ovaj pritisak. Očekuje da će se iranska kriza riješiti do ljeta, da će Hormuški tjesnac ponovno biti slobodan i da bi SAD tada, kako je Trump najavio, mogle ciljati na "promjenu režima" na Kubi. No, čak ni u tom scenariju ne očekuje povećani pritisak na Kijev. Umjesto toga, napominje da bi upravo pritisak na Kubu mogao dodatno oslabiti Rusiju kao povijesnog saveznika Havane.
Pravi pregovori tek nakon izbora za američki Kongres
I Farkas i Volker vjeruju da bi izbori za američki Kongres u studenom mogli postati prekretnica. Nakon njih, pozicija Trumpa i Republikanske stranke mogla bi oslabiti. "To će biti dovoljno da se američka vlada pritisne da nastavi podržavati Ukrajinu i NATO", kaže Farkas.
Predsjedatelj Vojnog odbora NATO-a, admiral Giuseppe Cavo Dragone, kaže da je rat na bojnom polju "teško" završiti jer je ruska vojska, unatoč rastućim gubicima, još uvijek "jaka". Međutim, ekonomska situacija mogla bi biti jedan od razloga koji bi Moskvu mogao potaknuti na mirovni sporazum.
"Ne vjerujem da će Rusija ikada odobriti mirovni sporazum s Ukrajinom, ali mislim da bi u nekom trenutku mogla prihvatiti primirje. Vjerujem da se približavamo toj točki", rekao je Kurt Volker, bivši Trumpov posebni izaslanik za Ukrajinu.
Kaže da su prethodni pregovori o završetku rata bili "farsa".
Ali, promijenjena situacija u Rusiji i ratni gubici mogli bi prisiliti Kremlj da zaustavi rat. "Važno je stvarno stanje. Situacija u Rusiji se značajno pogoršala i nastavlja se pogoršavati", kaže Kurt Volker. Smatra da vrijeme radi protiv Putina.
Stručnjaci se ne slažu oko toga kad bi se točno mogla dogoditi ta prekretnica. Volker ne isključuje mogućnost da se to dogodi ove godine. Procjenjuje vjerojatnost na "više od 50 posto". Farkas, s druge strane, vjeruje da će 2027. biti godina u kojoj će "Ukrajinci izaći kao pobjednici".
