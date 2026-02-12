ANALIZA ANDREJA DIMITRIJEVIĆA
Godine prolaze, ministrima se sudi, a pravorijeka i dalje nema
Andrej Dimitrijević
12. velj. 2026. 19:45
Vinko Grgić prvi je puta uhićen 18. rujna 2020. U jednom od krakova afere Janaf zbog sumnji da je povezan s koruptivnim radnjama u vezi s europskim sredstvima i primanjem mita. Njemu i ostalim uključenima u taj slučaj suđenje je počelo tek prije godinu dana. Grgić nije jedini političar optužen za kriminal a kojem proces traje godinama.
prije 39 min.
prije 5h
