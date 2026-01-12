"NE MOGU SE NAČUDITI"
Milanović i Plenković godinama bez dogovora o veleposlanicima: "Dovode ugled zemlje u pitanje"
Andrej Dimitrijević
|
12. sij. 2026. 21:42
| N1 INFO
|
0komentara
Jedna od tema na relaciji Pantovčak-Banski dvori su veleposlanička mjesta - već šest godina čekaju da se oko njih dogovore premijer i predsjednik, mjesec i pol nemamo glavnog državnog inspektora, a isto toliko, a ponegdje i dulje, su na čelu državnih poduzeća ljudi koji su tamo imenovani privremeno. Imaju li građani pravo na efikasna javna poduzeća i na efikasne institucije ili se sve vrti samo oko političke trgovine i kontrole?
